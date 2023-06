Bảo mật đề thi tốt nghiệp THPT năm nay thế nào?

TP - Ghi nhận thực tế từ các năm qua khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương cho thấy, một số địa phương bố trí lực lượng theo kiểu cho có, đủ số lượng; cơ sở in sao đề thi “phiên phiến”, không đảm bảo biệt lập với khu vực xung quanh.

Theo quy định, khu vực in sao đề thi phải có 3 vòng độc lập thì có địa phương “ăn bớt” chỉ còn 2 hoặc vòng 2, vòng 3 phải có một công an cắm chốt thì có khi 1 công an phụ trách cả 2 vòng.

Năm nay, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT rất cụ thể.

Trong công tác in sao đề thi, ngành Giáo dục có trách nhiệm lựa chọn cán bộ có đủ sức khỏe và tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế thi; bố trí khu vực, địa điểm in sao đề thi bảo đảm an toàn, biệt lập, có đầy đủ phương tiện, thiết bị bảo mật, phòng ngừa lộ, lọt thông tin và phòng chống cháy nổ.

Văn bản cũng nhấn mạnh kiểm tra kỹ các máy móc, thiết bị phục vụ in sao đề thi bảo đảm không có khả năng kết nối mạng internet hoặc thu phát, truyền đưa thông tin; niêm phong các cổng kết nối không sử dụng; dán kín cửa sổ, cửa ra vào... có thể nhìn từ bên ngoài vào trong; nhãn niêm phong phải mỏng, có độ bám dính cao và dễ rách, ghi rõ thời gian niêm phong với đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia niêm phong.

Hằng ngày, trưởng ban in sao đề thi phải kiểm tra tình trạng niêm phong tại phòng làm việc, phòng nghỉ, máy móc, thiết bị phục vụ in sao đề thi tại vòng 1.

Khi thành viên Ban in sao đề thi phải rời khu vực in sao vì lý do bất khả kháng, cần thông báo ngay với lực lượng Công an để cùng phối hợp bảo vệ, giám sát 24h/ngày đến khi thành viên đó quay trở lại làm việc, hoặc đến khi thi xong môn thi cuối cùng của Kỳ thi.

Lực lượng Công an có trách nhiệm căn cứ điều kiện, tình hình thực tế về an ninh, an toàn của Kỳ thi tại địa phương để tham mưu, thống nhất với Hội đồng thi phương án hỗ trợ, lắp đặt các thiết bị của ngành Công an nhằm ngăn chặn việc thu, phát tín hiệu, kiểm soát người, đồ vật ra/vào khu vực được bảo vệ (cổng từ, máy soi, thiết bị dò kim loại, thiết bị áp chế thông tin di động...).

Bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn tại vòng 2 và vòng 3 khu vực in sao.