Bạo lực học đường - góc nhìn sư phạm

TP - Bốn tuần sau lễ khai giảng năm học mới đã xảy ra một số vụ việc giáo viên xúc phạm, bạo hành học sinh bằng lời lẽ, hành động phản giáo dục.

Ngày 29/9, mạng xã hội “dậy sóng” vì video giáo viên Trường THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa túm cổ áo nữ sinh kéo lê trên sàn vừa có những lời lẽ khó nghe đối với học sinh. Vụ việc chưa lắng xuống, học sinh Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất (Hà Nội) mang điện thoại vào lớp học lén quay lại hình ảnh giáo viên bộ môn Tiếng Anh mắng chửi học sinh là “con chó” và đuổi “cút”.

Tối 2/10, phụ huynh có con học ở cơ sở Mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ ở huyện Gia Lâm, Hà Nội tố giáo viên bạo hành trẻ. Cụ thể, khi thấy trẻ khoảng 2 tuổi khóc, cô giáo thay vì dỗ dành đã mắng chửi, bóp mồm trẻ. Thời điểm xảy ra sự việc có một giáo viên khác ngồi cạnh chứng kiến nhưng không có bất kỳ hành động nào can thiệp, hỗ trợ trẻ.

TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH giáo dục (ĐHQG Hà Nội), cho rằng, trong các vụ việc kể trên, giáo viên đã vi phạm chuẩn mực, đạo đức của nghề nghiệp, thiếu kỹ năng ứng xử, không tự kiềm chế được cảm xúc và có quan niệm sai lầm, lỗi thời rằng lời nói, hành động, mệnh lệnh của mình luôn đúng, học sinh phải làm theo. Nhất là khi cô giáo giữ vai trò cán bộ tư vấn tâm lý học đường nhưng lại làm trái với quy trình xử lý các tình huống.

Theo ông Nam, người phụ trách công tác tư vấn tâm lý trường học hiện nay đa số là kiêm nhiệm dạy học, chủ nhiệm nên cần được tập huấn chuyên môn kỹ càng. Tránh để xảy ra trường hợp giáo viên thiếu kiến thức, kỹ năng, khả năng kiểm soát hành vi, giải quyết vấn đề bằng hành vi tiêu cực, không chuyên nghiệp.

Đối với sự việc giáo viên mầm non bạo hành trẻ, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm, nói rằng, ngay trong ngày 3/10, đơn vị đã phối hợp lập đoàn kiểm tra, xác minh cho thấy, cơ sở mầm non hoạt động tự phát, chưa được cấp phép. Thời điểm kiểm tra chỉ có hơn 10 trẻ được các gia đình lân cận gửi chăm sóc. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở giáo dục mầm non đóng cửa, dừng hoạt động cho đến khi đủ điều kiện được cấp phép.

Trao đổi với PV, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Trần Thế Cương nói, Sở GD&ĐT kiên quyết xử lý nghiêm khắc với các cá nhân, đơn vị để xảy ra sai phạm, tuyệt đối không bao che với các hành vi không chuẩn mực, vi phạm đạo đức nhà giáo. Khi có kết luận của cơ quan công an, đơn vị sẽ có chỉ đạo xử lý trách nhiệm. “Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu tất cả các trường học trên toàn thành phố thực hiện tốt việc phòng chống bạo lực học đường cũng như các yêu cầu về chuẩn mực nhà giáo. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Cương nói.