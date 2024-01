Bảng lương công chức, viên chức áp dụng trước thời điểm cải cách tiền lương

Đến ngày 30/6, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành, dựa trên lương cơ sở và hệ số lương.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 1/7 sẽ thực hiện cải cách tiền lương.

Như vậy, trước thời điểm này (từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6) tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành, dựa trên lương cơ sở và hệ số lương.

Cụ thể, công thức tính tiền lương như sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Hệ số lương căn cứ theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, còn lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng căn cứ theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Bảng lương chuyên gia cao cấp

Bảng lương chuyên gia cao cấp áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật.

Bảng lương công chức

Theo bảng lương này, tiền lương công chức thấp nhất là 2,43 triệu đồng/tháng và tiền lương công chức cao nhất là 14,4 triệu đồng/tháng (tương ứng hệ số lương 8.00 của công chức loại A3 nhóm 1).

Bảng lương viên chức

Theo bảng lương viên chức nêu trên, tiền lương viên chức thấp nhất là 2,7 triệu đồng/tháng (tương ứng hệ số 1.50) và cao nhất là 14,4 triệu đồng (tương ứng hệ số 8.00).

Sẽ có bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 1/7

Theo Nghị quyết 27 khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Link gốc: https://dantri.com.vn/an-sinh/bang-luong-cong-chuc-vien-chuc-ap-dung-truoc-thoi-diem-cai-cach-tien-luong-20240104162816734.htm