Bạn trẻ bày tỏ ước nguyện trong năm mới: Dịch bệnh mau qua, đỗ đại học, có người yêu...

TPO - Nhìn lại năm 2021 với nhiều tiếc nuối khi chưa hoàn thành được mục tiêu ngắn của bản thân, nhiều bạn trẻ tuy có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng củng cố lại tinh thần, vững tin và bày tỏ ước nguyện trong năm mới.

Mong dịch bệnh sớm qua đi

Võ Thảo Hiền sinh năm 1999, là cử nhân chuyên ngành Văn hóa phát triển - Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện cô đang là cộng tác viên của VOV giao thông - Đài tiếng nói Việt Nam.

Tổng kết lại năm cũ, Hiền cho biết công việc của cô bị ảnh hưởng khá nhiều và vẫn còn dự án dang dở. Tuy nhiên, nữ MC vẫn cảm thấy may mắn vì đã trải qua một năm bình an cùng gia đình và bạn bè.

"Năm mới đến, ước nguyện đầu tiên của mình là mong dịch bệnh sớm qua đi để tất cả mọi người được trở lại với cuộc sống bình thường. Thứ 2, mình hy vọng những người thân yêu của mình luôn mạnh khoẻ và luôn sát cánh bên nhau. Trong năm vừa rồi, mình cũng vừa bắt đầu một dự án kinh doanh nho nhỏ của bản thân nên sẽ cố gắng hết mình trong năm mới", Thảo Hiền chia sẻ.

Momg sớm tìm được nửa kia

Bác sĩ trẻ Vũ Hồng Sơn (quê ở Nghệ An) vừa làm công việc chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa TP. Vinh, vừa là người dẫn chương trình truyền hình, KOL thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chia sẻ về những nỗ lực trong năm cũ và bày tỏ ước nguyện năm mới, bác sĩ trẻ nói: "Năm mới mình ước đại dịch sẽ sớm qua đi để mọi thứ được trở lại như cũ, nhà nhà người người thật bình an, sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt để đội ngũ y tế sẽ bớt phần nào nỗi vất vả, gánh nặng trên vai. Và một ước nguyện cho bản thân là năm mới mình sẽ sớm tìm được nửa kia của mình (cười).

Năm 2021 vừa qua tuy bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh nhưng bản thân mình đã hoàn thành được một số dự định trong kế hoạch. Và quan trọng nhất, gia đình và những người thân yêu xung quanh mình vẫn khoẻ mạnh với tinh thần lạc quan. Mọi người dường như sống chậm lại và biết quan tâm, yêu thương nhau nhiều hơn".

2021 - Một năm khó khăn và biến động với tất cả chúng ta

Bén duyên với con đường nghệ thuật từ sớm, nữ nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1996, Hà Nội) từng du học tại Đức chuyên ngành Visual Communication & Design và là quán quân cuộc thi ảnh quốc tế "Photo Face-off" tại Việt Nam năm 17 tuổi. Cô gái 9x cũng vinh dự là 1 trong 30 nhiếp ảnh gia tiềm năng nhất được tuyển chọn từ khắp các nước châu Á khi mới 18 tuổi để tham gia Angkor Photo Workshop.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhung hiện đang điều hành công ty riêng về sản xuất hình ảnh và đào tạo nghệ thuật khá có tiếng ở Hà Nội.

Nhìn lại năm 2021, Nhung bộc bạch: "Một năm khó khăn và biến động với tất cả chúng ta. Nhưng với mình, đã không ít khoảnh khắc mình rơi vào bế tắc tột cùng. Nhìn lại để cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, luôn cố gắng tìm thấy cánh cửa với ánh sáng le lói để lách qua. Chọn ngọn núi cao nhất để vượt qua, bản thân mình dường như cũng đã được level up, tới giới hạn mà mình chưa từng nghĩ mình có thể. Một năm thật đặc biệt, nhiều bài học và cũng không thiếu cung bậc cảm xúc. Cảm ơn 2021 vì chúng ta vẫn còn ở đây, khoẻ mạnh và tiếp tục làm việc. Happy New Year everyone. Believe that 2022 will be better... Hy vọng bản thân có thật nhiều sức khỏe để thực hiện tất cả kế hoạch mình đã xây dựng. Năm mới có thêm sự chín chắn để lý trí trên con đường phát triển công ty và qua đó giúp đỡ được nhiều bạn trẻ hơn".

Mong ước năm mới của Á quân Olympia năm 21

Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 21 - Nguyễn Thiện Hải An đến từ trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội là cái tên được nhiều bạn trẻ mến mộ.

Bước sang năm mới, Hải An mong muốn em đỗ được vào trường đại học yêu thích và sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa ở môi trường mới. Không chỉ tập trung học tập, nam sinh cũng đặt mục tiêu trong năm 2022 là mỗi tháng sẽ đọc thêm 1 cuốn sách, học thêm 1 kỹ năng mới, phát triển thương hiệu cá nhân và hoàn thành những công việc nhỏ mà năm 2021 còn dang dở.

Tiếp tục có nhiều video truyền cảm hứng tích cực

Hải Yến (sinh năm 1994, quê ở Thái Nguyên) là cựu sinh viên khoa Mỹ thuật trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện tại, cô bạn duy trì công việc vẽ tranh mỗi ngày.

Tận dụng mạng xã hội, cô gái 9x tranh thủ ghi lại khoảnh khắc vườn quê trong thời gian nghỉ dịch. Những video của Hải Yến có giọng nói gần gũi, hình ảnh đơn giản đã thu hút nhiều người xem yêu thích, bình luận trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

"Năm vừa qua điều tiếc nuối lớn nhất của mình là vì dịch nên không thể đi nhiều nơi và gặp gỡ bạn bè được. Mình hài lòng nhất là đã được sống hoà mình vào thiên nhiên và bên cạnh gia đình. Nhất là thử sức làm những điều mà mình chưa bao giờ làm ví dụ như trồng rau, xây dựng kênh TikTok về ẩm thực và tập tành kinh doanh trà xanh đặc sản của quê hương. Mình nghĩ, ước nguyện năm mới của mình trùng với tất cả mọi người là dịch bệnh qua đi. Để tất cả chúng ta được tự do đi nơi mình thích và gặp gỡ người thân bạn bè bất cứ khi nào muốn.

Kế hoạch năm mới của mình là tiếp tục làm những việc mình thích, sống hoà mình vào thiên nhiên, vẽ nhiều tranh hơn, mở rộng quy mô kinh doanh... Và có nhiều video truyền cảm hứng tích cực, tình yêu thiên nhiên tới mọi người", nữ TikToker chia sẻ.

Tìm được công việc phù hợp năng lực bản thân để phụ giúp bố mẹ



Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 2000, quê ở Thái Nguyên) là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nam sinh được nhiều người biết đến khi gắn bó với các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường. Đặc biệt, thời gian qua Sơn cũng tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chia sẻ về kế hoạch cho năm mới, Sơn bày tỏ: "Mình mong rằng trong năm tới mình sẽ tìm được một công việc phù hợp với năng lực bản thân để có thể phụ giúp bố mẹ. Và mình sẽ hoàn thành việc học để ra trường đúng hạn. Song song đó, mình sẽ học thêm ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác để có thể tìm được một công việc có mức thu nhập tốt".