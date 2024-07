Bản tính khó chuyển

TP - Phát biểu tối 18/7 dài nhất lịch sử của cựu Tổng thống Donald Trump tưởng hướng tới đoàn kết như ông thề sau vụ thoát chết thần kỳ cuối tuần trước. Ai dè ông “không hề thay đổi”, theo The New Yorker (NY). Ước muốn “chúng ta có thể bắt đầu thấy không khí chính trị dịu dàng hơn, đoàn kết hơn” như The Atlantic mơ xem ra khó thành.

Sau vụ ám sát chưa rõ nguyên nhân hôm Thứ Bảy, cựu tổng thống ra hiệu ông sẽ ưu tiên thống nhất đất nước tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC). Tại phỏng vấn độc quyền đầu tiên, ông nói với tờ báo cực hữu Washington Examiner rằng sẽ thôi tấn công đối thủ và tận dụng cơ hội “đưa đất nước xích gần nhau hơn”. Nhưng cam kết hòa bình là “không thể với một đảng trải qua nhiều năm chìm trong bất bình” (The Atlantic). Linda McMahon, một chức việc ở Nhà Trắng thời Tổng thống Trump, kể giai thoại ông “mỉm cười bằng tình yêu chỉ ông nội mới có” với cháu gái 4 tuổi, rồi khen “trái tim của sư tử và tâm hồn của chiến binh”. Thế nhưng thuyết giáo kỷ lục tại RNC cho thấy ông vẫn “là nhân vật được thấy ở mọi diễn đàn”, theo The Hill. Các cố vấn gắng tính sao cho ông không mắng Tổng thống Biden. Các đại biểu trước đó đả kích vừa phải đối thủ của ông và nghĩ rằng như thế có thể khiến chủ nhân đỡ bồn chồn hơn. Chiếm diễn đàn 93 phút, “dài nhất trong lịch sử của một ứng viên đảng lớn” (The Hill), tuy thế, ông “thường xuyên sai kịch bản”. Cầm bản in chuẩn bị sẵn không có tên đối thủ, ông vẫn không thể nhịn. “Sẽ chỉ sử dụng thuật ngữ này một lần: Biden”, ông nói. “Tôi sẽ không sử dụng tên này nữa. Chỉ một lần thôi”. Và “chỉ một lần thôi” ấy đầy cay nghiệt: “Nếu bạn lấy 10 tổng thống tệ nhất trong lịch sử Mỹ… cộng họ lại, họ sẽ không gây nổi thiệt hại bằng Biden”. Ông chỉ trích cả các đối thủ khác, gọi cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là “Nancy điên”. Ông muốn kết liễu chương trình khí hậu vì “chi hàng nghìn tỷ đô cho trò Lừa đảo Xanh Mới” (Green New Scam). Ông chê chương trình xe điện, đòi lãnh đạo Công đoàn Ô tô Thống nhất nên “xấu hổ” và “bị sa thải” vì đẩy việc làm ra nước ngoài. Các cố vấn của cựu Tổng thống hứa bài phát biểu của ông tại RNC sẽ tiết lộ một tâm hồn mới sau biến cố thoát chết nhờ Chúa. Vậy mà liên tục vang lên các tiếng thét “Fight. Fight. Fight” (Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu). Sau “những ngày khó tin nhất có thể nhớ trong chính trị Mỹ”, theo NY, “Một Trump tử tế, dịu dàng hơn ư? Đừng mơ”. Rút cục, “Donald Trump vẫn là Donald Trump” (Atlantic). Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Biden cân nhắc dừng tranh cử, ông Trump chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại Vụ ông Donald Trump bị ám sát hụt: Thành viên đảng Cộng hoà kêu gọi Giám đốc Sở Mật vụ từ chức HOÀNG QUỐC DŨNG