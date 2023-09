Bản tin Hình sự: Nổi cơn thú tính, anh trai cưỡng hiếp em gái dẫn đến có con

TPO - TIN NÓNG ngày 9/9: Nổi cơn thú tính, anh trai cưỡng hiếp em gái dẫn đến có con; Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil; Chủ tịch xã chỉ đạo kế toán bỏ ngoài sổ sách gần 1,3 tỷ đồng; Điều tra vụ người đàn ông lái ô tô tông bạn nhậu nhập viện...

Công huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) vừa dẫn giải H.V.K. (18 tuổi, xã Sơn Trà) từ TPHCM về địa phương để điều tra hành vi hiếp dâm. Nạn nhân của K. chính là em ruột tên H. (17 tuổi). Trước đó, năm 2022, K. có hành vi hiếp dâm em gái ngay tại nhà. Hậu quả làm H. mang thai sau đó sinh hạ một bé gái. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, K. bỏ nhà vào TPHCM nhằm tránh dư luận xã hội, trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.

Với vai trò là Chủ tịch UBND xã Đông Á (huyện Đông Hưng, Thái Bình), Phí Đức Vui (SN 1969) đã chỉ đạo kế toán UBND xã bỏ ngoài sổ sách kế toán số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phí Đức Vui (SN 1969, Chủ tịch UBND xã Đông Á (Đông Hưng) về “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Đồng thời, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương (SN1992), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Kiểm tra xe tải đỗ tại khu vực cây xăng Q8, nằm trong Khu công nghiệp Thăng Long 2, xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), tổ công tác phát hiện trên thùng xe có 300 hộp bánh Trung thu có nhãn và bao bì hàng hóa ghi rõ dấu vết của nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Đăng Tài (SN 1986, địa chỉ trú tại Hưng Yên) không cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nêu trên. Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục thực hiện các công đoạn xác minh và làm rõ.

Quê Hà Tĩnh, Hà Thị Thanh (SN 1987, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) ngược lên huyện miền núi Nghệ An mua hồng phiến về bán lại cho khách. Để qua mặt lực lượng chức năng, người phụ nữ giấu trong nội y rồi bắt xe khách về xuôi. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Thanh gây nguy hiểm cho xã hội, ma túy là mầm mống phát sinh những loại tội phạm khác nên cần xử lý nghiêm. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Thanh 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng nhóm thanh niên trong xã tổ chức ăn uống thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Tan tiệc, nhóm thanh niên đi xe máy về trước, Phạm Xuân Trường (SN 1989, trú xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về nhà lấy ô tô đuổi theo. Lúc đuổi kịp, Trường tông thẳng vào xe máy do ông Nguyễn Văn Thành (SN 1977) điều khiển, chở theo ông Lê Văn Thống (SN 1983, trú cùng xã Xuân Mỹ) khiến 2 người đàn ông ngã xuống đường bị thương nặng, nhập viện cấp cứu. Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ hình sự Trường để làm rõ hành vi giết người.