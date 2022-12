Bản tin Hình sự: Người cha sát hại hai con ruột có biểu hiện tâm thần

TPO - TIN NÓNG ngày 28/12: Người đàn ông bị truy tìm trong nghi án kinh hoàng ở Bình Dương; Tạm giữ tài xế xe tải trong vụ tai nạn khiến 2 người tử vong; Công an vào cuộc vụ Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai không đi giám định vẫn nhận thù lao; Bé một và ba tuổi bị cha đẻ giết hại trong nhà...

Lực lượng chức năng xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) vừa tạm giữ Lường Văn Châu (sinh năm 1995) tại bản Kéo để điều tra về việc giết người. Trước đó, Châu đã dùng dao nhọn sát hại 2 con ruột của mình, một cháu sinh năm 2019, một cháu sinh năm 2021. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được chính quyền địa phương tìm hiểu là do Châu bị uất ức xã hội, có một số đơn kiện nói đối tượng mâu thuẫn bên ngoài, thời gian gần đây Châu có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Công an Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm Phùng Quốc Thống (SN 1973, quê Cà Mau, đăng ký tạm trú tại thị xã Tân Uyên) - người liên quan để điều tra vụ nghi án giết người xảy ra trên địa bàn phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Trước đó, tại khu nhà trọ ở phường Hòa Phú, người dân phát hiện thi thể bà P.T.K.N (46 tuổi, An Giang) trong tình trạng đầu gần lìa khỏi cổ. (Xem chi tiết)

Sau một ngày xét xử và nghị án, sáng 28/12, TAND Cấp cao chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án cho ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) 1 năm tù. Trước đó, hồi tháng 8, ông Liêm bị TAND TP Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". (Xem chi tiết)

Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Văn Khanh (SN 1970) để điều tra liên quan đến vụ tai nạn làm hai người tử vong. Trước đó, xe máy biển số tỉnh Trà Vinh do chị T.T.B.Th. (20 tuổi) điều khiển chở theo hai trẻ nhỏ lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe của Khanh theo hướng đi ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị Th. chết tại chỗ. Hai trẻ nhỏ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng một bé tử vong tại bệnh viện. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cháy nổ xảy ra tại tiệm sửa xe trên đường Hoàng Công Chất (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 3 người bị bỏng, theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, thời điểm xảy ra sự việc, họ sử dụng bếp gas để ăn lẩu, do bình gas lâu ngày không sử dụng dẫn đến bị nổ khí gas gây cháy. Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp các phòng chức năng Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Gia Lai đã cử điều tra viên làm việc với ông Tào Quang Bích, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Gia Lai lập đoàn kiểm tra, phát hiện Trung tâm Pháp y tỉnh sai phạm với số tiền hơn 781 triệu đồng. Theo kết luận công bố tại trung tâm này, trong 3 năm (2018-2020), ông Bích đã kê khai khống giấy đi đường với số tiền hơn 9 triệu đồng. Sở Y tế Gia Lai phát hiện có 577 hồ sơ ông Bích không đi giám định tử thi nhưng vẫn được thanh toán 729 triệu đồng. (Xem chi tiết)