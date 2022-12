Bản tin Hình sự: Nhóm thanh niên mang súng ra nghĩa trang hỗn chiến

TPO - TIN NÓNG ngày 27/12: Phát hiện thi thể phụ nữ đầu gần lìa khỏi cổ trong phòng trọ ở Bình Dương; 8 thanh niên hẹn nhau hỗn chiến ở nghĩa trang; Bắt 'quý bà' điều hành đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng; Bắt Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng;...

Phá cửa căn phòng trọ bên đường 15, khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), người dân tá hỏa phát hiện thi thể nữ giới (khoảng 50 tuổi, quê An Giang) đầu bị đứt gần lìa khỏi cổ, cạnh đó có một con dao. Công an địa phương đang phong tỏa, khám nghiệm tử thi để điều tra. Theo người dân, mấy ngày nay, họ không thấy căn phòng trọ mở cửa, nghi có chuyện chẳng lành nên kiểm tra và phát hiện thi thể người phụ nữ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng liên quan vừa triệt phá một nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính khoảng 300 tỷ đồng do Nguyễn Văn Định, trú tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà cầm đầu. Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng cho thấy, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất từ 180% đến 360%/năm. Hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm “vay tín chấp”, “bốc bát họ”, “vay cầm đồ”... (Xem chi tiết)

Tại khu phố Tân Cang, Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) lực lượng chức năng phát hiện ô tô do Phạm Viết Xứng (28 tuổi, ở TP Biên Hòa) điều khiển và 2 thanh niên đi cùng có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phía sau cốp xe, tổ công tác phát hiện một khẩu súng bắn đạn hoa cải, bên trong có một viên đạn đã lên nòng. Nhóm người trên khai rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn với một số người ở phường Long Bình. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 ô tô chở theo 5 thanh niên đang đậu trước nghĩa trang TP Biên Hòa cũng có dấu hiệu nghi vấn, trên xe có dao tự chế. Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 8 người liên quan để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng, trong phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Quân sự Trung ương, ngay sau khi nghe nội dung bản án sơ thẩm, được hỏi về nội dung kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bất ngờ nhận tội “Nhận hối lộ”, xin HĐXX cho thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan, sang giảm nhẹ hình phạt. Theo giải thích của ông Nguyễn Thế Anh, giai đoạn sơ thẩm do tâm lý hoang mang nên liên tục kêu oan do không nhận thức được hành vi, sau này khi suy nghĩ kỹ đã nhận ra việc nhận tiền là sai. Bị cáo nói có nhận tiền "bảo kê" nhập lậu xăng dầu, song xin được tòa phúc thẩm xem xét. (Xem chi tiết)

Phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Cao Bằng thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Dương 'dính' sai phạm trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP Cao Bằng, liên quan đến việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất Trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng vào tháng 9/2017 sau khi đã bán đấu giá. Hành vi của ông Dương đã gây thiệt hại ngân sách khoảng 9 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt 10 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 110 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định, Đinh Thị Chung (SN 1968, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh; có 2 tiền án về tội đánh bạc) cầm đầu đường dây này. Để điều hành đường dây đánh bạc, Chung đã chỉ đạo các đại lý cấp dưới của mình lập các tài khoản Telegram, Zalo bằng các sim rác rồi nhận, chuyển bảng lô, đề từ người chơi lên cho Chung để tính toán và trả tiền thắng, thua. (Xem chi tiết)

Để có tiền tiêu xài, trong vòng 1 tuần trước Noel Lê Hữu Cảnh (SN 2001, trú tại quận Ô Môn) và 4 đồng phạm đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn quận Ô Môn và quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ). Cơ quan CSĐT đã khởi vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Được biết, Công an đã thu giữ 1 điện thoại di động hiệu OPPO là tài sản mà các đối tượng cướp được, một cây dao bướm và 4 xe máy dùng làm phương tiện gây án. (Xem chi tiết)