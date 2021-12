Bản tin Hình sự: Giám đốc CDC Hải Dương nhận 30 tỷ đồng thổi giá kit xét nghiệm thế nào?

TPO - TIN NÓNG ngày 19/12: Giám đốc CDC Hải Dương nhận 30 tỷ đồng để bắt tay 'thổi giá' kit xét nghiệm COVID-19; Khởi tố bị can đối tượng giết người, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn; Phá đường dây cung cấp lượng lớn tài khoản ngân hàng cho đường dây đánh bạc, lừa đảo; Cảnh sát đón lõng, xử lý gần 100 ‘quái xế’;...

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương và ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á để điều tra về dấu hiệu nâng khống vật tư xét nghiệm COVID-19. Theo cơ quan điều tra, bị can Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng gần 30 tỷ đồng cho Tuyến. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn cá nhân, Võ Viết Đạt (SN 1980, ở Quảng Trị) đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn gọi điện hẹn bà Lê Thị H. (SN 1972, ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị) rồi dùng hung khí sát hại nạn nhân, phi tang xác xuống sông. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đạt và Tuấn để điều tra về tội "Giết người". (Xem chi tiết)

Trong 5 ngày, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng mang lệnh truy nã đang lẩn trốn tại địa phương này; trong đó, có kẻ đâm thủng bụng hàng xóm vào đêm 30 Tết, bỏ trốn suốt 12 năm qua đó là Nguyễn Văn Vũ (61 tuổi, thường trú xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, nay là phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) làm nghề mài dao kéo. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phá đường dây chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu, xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Tổ công tác liên ngành Hà Nội vừa triển khai lực lượng ngăn chặn, xử lý gần 100 “quái xế” chạy tốc độ cao, nẹt pô, đánh võng… tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân. Đồng thời bàn giao Công an phường Xuân La và Nhật Tân (quận Tây Hồ) tiếp tục phân loại, xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Bùi Minh Chiều (SN 1975, hộ khẩu huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre) mua 7 con ngựa từ Campuchia với giá 214 triệu đồng đưa về tới khu vực xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng (Long An) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Hưng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chiều về hành vi "Buôn lậu". (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa khám xét khẩn cấp và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Văn Bắc (SN 1958, trú ở Cao Bằng) về hành vi tham ô tài sản. Ông Bắc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện kê khống số lượng công nhân để chi trả tiền lương rồi chiếm đoạt tài sản và có nhiều hành vi vi phạm trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các công trình do Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng làm chủ đầu tư, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước. (Xem chi tiết)