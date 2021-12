Khởi tố đối tượng buôn lậu ngựa xuyên biên giới

TPO - 7 con ngựa được mua với giá 214 triệu đồng từ Campuchia, đưa về tới Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hôm nay (19/12), Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Minh Chiều (SN 1975, hộ khẩu huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre) về hành vi "Buôn lậu".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 14/11, Công an huyện Vĩnh Hưng tuần tra trên tuyến đường tỉnh 831C, khi đến Km1+200 thuộc ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, thì phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe có Bùi Minh Chiều và trong thùng xe có chở 7 con ngựa và Chiều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc của 7 con ngựa.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Minh Chiều khai nhận, ngày 11/11, Chiều dùng điện thoại di động và mạng xã hội Messenger liên hệ với một người Campuchia đặt mua 7 con ngựa với giá 214 triệu đồng.

Hai ngày sau, Bùi Minh Chiều đã chuyển 100 triệu đồng qua ngân hàng, theo yêu cầu của người Campuchia nêu trên.

Ngày 14/11, Bùi Minh Chiều thuê xe ô tô đi đến ấp Thái Vĩnh, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng. Tại đây Chiều thuê 4 người dân ở xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng dẫn 7 con ngựa từ đường tuần tra biên giới, giáp ranh giữa Việt Nam- Campuchia, đến chỗ đậu xe ô tô của Chiều, rồi đưa 7 con ngựa lên xe ô tô. Sau đó, Chiều bị lực lượng chức năng, phát hiện bắt giữ như nêu trên.