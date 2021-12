Bản tin Hình sự: Lừa chị họ chuyển hơn 24 tỷ đồng để giải 'bùa'

TPO - TIN NÓNG ngày 17/12: Khởi tố Giám đốc thư viện Hoà Bình vì nâng khống giá bán hoa; Diễn biến mới nhất vụ ca sỹ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng; Hà Nội: Bé trai tử vong sau khi rơi từ tầng 22 chung cư; Lừa chị họ 'thất tình' giải bùa yêu để chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng...

Thấy chị họ cùng quê Bắc Giang bị trầm cảm sau chia tay bạn trai, sức khỏe không ổn định nên Vũ Thị Tâm (27 tuổi) bảo chị bị người khác "yểm bùa hãm hại khiến tình cảm đổ vỡ, nội tạng hư hỏng". Sau đó Tâm nói có quen biết ông thầy ở Thái Lan, có thể cúng giải hạn giúp chị hàn gắn tình cảm với người yêu. Do đó từ năm 2017 - 2019, chị họ chuyển tổng cộng hơn 24,5 tỷ đồng cho Tâm để mua lễ, nhờ thầy cúng bên Thái Lan và Malaysia. TAND TP HCM đang xét xử Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

VKS TP Hoà Bình vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm Bùi Văn Dịp, Giám đốc Thư viện tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, vì chỉ đạo nâng khống công nợ thực tế tại cửa hàng hoa để rút số dư dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình 23,2 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Phan Văn Tài (SN 1996) dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải các bài viết sai sự thật trong các hội, nhóm “từ thiện” với nội dung kêu gọi sự giúp đỡ cho một cháu bé tại Bắc Giang bị bố đẻ chém trọng thương để lừa đảo hơn 1.600 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt 255 triệu đồng. Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang tạm giữ để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Diện (26 tuổi, Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó Diện cùng bạn sử dụng ma túy rồi đến một quán bar ở TP Thuận An tiếp tục chơi. Tại đây, Diện hỏi nhân viên để mua ma túy nhưng người này không trả lời mà ra hiệu bằng tay với ý không bán. Cho rằng mình bị xem thường, Diện cự cãi rồi dùng dao tấn công, thấy vậy một bảo vệ quán bar đến can ngăn thì bị Diện đâm trọng thương dẫn đến tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Sau khi đánh đập 3 thiếu niên vì cho rằng đã nẹt pô, Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi) giả làm công an hù dọa để các em nhờ người thân chuyển vào tài khoản ngân hàng mà Thiện đưa 2,5 triệu đồng. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thiện để điều tra về hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

TAND quận 1 (TPHCM) đã chuyển hồ sơ vụ ca sỹ Vy Oanh (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, SN 1984) kiện bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971), mà tòa này đang thụ lý, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền. Trong đơn khởi kiện, Vy Oanh nêu, việc kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì bà này nhiều lần livestream trên mạng xã hội, có nội dung làm nhục, thóa mạ cô. (Xem chi tiết)

Sau tiếng động lớn phát ra trong đêm 16/12 tại khu vực vực tòa nhà S4 chung cư Goldmark City trên đường Hồ Tùng Mậu (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều người hoảng hốt phát hiện bé trai tên D (12 tuổi), nằm bất động trên nền đất và đã tử vong. (Xem chi tiết)