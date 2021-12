Liên tiếp bắt 5 đối tượng truy nã lẩn trốn ở Lâm Đồng

TPO - Trong 5 ngày, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng mang lệnh truy nã đang lẩn trốn tại địa phương này; trong đó, có kẻ đâm thủng bụng hàng xóm vào đêm 30 Tết, bỏ trốn suốt 12 năm qua.

Sáng 19/12, Công an huyện Đức Trọng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (61 tuổi) làm nghề mài dao kéo. Đối tượng thường trú xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, nay là phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Trước đó, vào chiều 30 Tết năm Mậu Tý (2009), do mâu thuẫn cá nhân, Vũ dùng dao đâm vào bụng khiến anh N.V.H (32 tuổi, ngụ cùng xã) bị tổn hại gần 65% sức khỏe. Công an huyện Tĩnh Gia khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nhưng Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện đã ra quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Vũ.

Suốt 12 năm qua, Vũ đã lẩn trốn, sinh sống tại nhiều địa phương trong cả nước. Hai tháng nay, đối tượng thuê nhà ở xã N’thol Hạ (Đức Trọng), sinh sống bằng nghề mài dao kéo dạo tại các chợ trên địa bàn các huyện Đức Trọng và Lâm Hà.

Vũ lọt vào tầm ngắm của các trinh sát khi có biểu hiện bất minh về đi lại, ở một mình trong căn nhà nơi vắng vẻ, ít gặp gỡ hàng xóm và ngại tiếp xúc với cán bộ địa phương.

Những ngày gần đây, Công an huyện Đức Trọng còn bắt giữ Nguyễn Lê Phương Hải (29 tuổi) can tội cưỡng đoạt tài sản, bị Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ra quyết định truy nã; Hà Đình Quý (19 tuổi) can tội cố ý gây thương tích, bị Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) truy nã.

Trước đó, ngày 16/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác rà soát, quản lý lao động trong mùa vụ thu hoạch cà phê, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt giữ Nguyễn Thị Thanh Thảo (48 tuổi, ngụ tại phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam.

Từng bị TAND TP HCM kết án 30 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2001, nhưng Thảo không chấp hành án mà rời khỏi địa phương, trốn lệnh truy nã nguy hiểm.

Ban đầu Thảo để tóc nam nhưng sau đó “nuôi” tóc dài hòng thay hình, đổi dạng, lẩn trốn trót lọt qua nhiều tỉnh, thành; chọn những nơi hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn để làm ăn, sinh sống.

Công an huyện Bảo Lâm đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo cho Công an TPHCM di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 15/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Công an phường 6 bắt Lương Văn Thọ (27 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) khi đối tượng đang lẩn trốn lệnh truy nã. Cách đây hơn 5 tháng, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố Thọ về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng bị can trốn khỏi nơi cư trú.