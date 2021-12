Gom 5 tỷ đồng tiền chơi họ rồi bỏ trốn, lừa tiền của người khuyết tật

TPO - Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được một trùm họ đã “ẵm” 5 tỷ đồng của những người tham gia chơi họ trên địa bàn rồi trốn ra Hải Phòng.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam Trần Thị Lan (48 tuổi, trú tại tổ dân phố Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2019 đến tháng 5/2021 có khoảng 40 người trong và ngoài địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) tham gia chơi và nộp tiền họ cho Trần Thị Lan với lãi suất 400 ngàn đồng/1 triệu/1 tháng cho một suất họ.

Tuy nhiên đến cuối tháng 5/2021, Lan tuyên bố chốt nợ với người chơi rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã xác minh và tiến hành bắt giữ được Lan khi trùm họ này đang lẩn trốn tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và di lý đối tượng này về Hà Nam để xử lý.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lan khai nhận do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, từ năm 2019 đến tháng 5/2021, Lan đã tạo ra các dây họ với lãi suất cao để kêu gọi nhiều người dân tham gia với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Sau đó, Lan đã “ẵm toàn bộ số tiền trên và bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhẫn tâm lừa tiền của người khuyết tật

Chiều 17/12, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hưng Hà vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Cường (57 tuổi , có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, mặc dù không có công ăn việc làm và chỗ ở, Trần Đình Cường vẫn mạo nhận là có “mối quan hệ” để nhận làm hồ sơ chế độ người khuyết tật và làm hồ sơ xin đi học tại Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật Thái Bình.

Với thủ đoạn trên, Cường đã lừa đảo 17 người ở thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà, chiếm đoạt số tiền hơn 160 triệu đồng.