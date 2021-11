Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng rồi trốn lên Lâm Đồng mở tiệm bán cơm

TPO - TIN NÓNG ngày 13/11: Nhân viên trường học bị bắt vì dâm ô trẻ em; Thông đồng với thuộc cấp tham ô, nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự trả giá; Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an huyện chĩa súng vào nhân viên y tế; Đánh chết bạn tù vì liên tục đòi về nhà...

TPO - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Giao Thuỷ (Nam Định) vừa công bố Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thanh (34 tuổi, trú xóm Lâm Hoan, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo điểm C, khoản 1, Điều 240 Bộ Luật hình sự.