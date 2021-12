Hà Nội: Cảnh sát đón lõng, xử lý gần 100 ‘quái xế’

TPO - Sáng 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đây là tội danh thứ 5 mà bà trùm buôn lậu bị khởi tố.