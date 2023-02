Bản tin Hình sự: Điều tra vụ bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp, ép phục vụ quán karaoke

TPO - TIN NÓNG ngày 28/2: Phát hiện hai vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa trái; Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng chiêu lừa góp vốn mua nhà 'ngộp bank'; Điều tra vụ bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp, ép phục vụ quán karaoke...

Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đang điều tra xác minh việc bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục, ép phục vụ quán karaoke. Theo trình báo của gia đình, cháu P.H.H.G (SN 2009) được một người bạn tên Khánh nhắn tin qua điện thoại rủ đi chơi, rồi đi ô tô đến tận ngõ gần nhà đón. Sau đó, G được chở đi ăn tối rồi bị Nguyễn Khắc Quang Vinh (SN 2005) đưa về nhà trọ và thực hiện hành vi xâm hại, khiến cháu G chảy máu, đau vùng kín. Tiếp đó, vào các tối 15/2 và 19/2, Vinh tiếp tục hành vi xâm hại tình dục với cháu G. Tiếp đến, cháu G bị một người tên Điển nhiều lần đón chở đi rót bia, phục vụ quán karaoke, đến khuya muộn mới cho về nhà trọ ngủ.

Tối 27/2, người dân xã Biển Động (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) phát hiện bà Hoàng Thị Trường (SN 1965 ) và chồng là ông Trần Văn Quang (SN 1964) tử vong tại phòng ngủ trong căn nhà khóa trái cửa. Được biết, trên người bà Trường có nhiều vết thương; còn bên cạnh thi thể ông Quang có lọ thuốc ghi "thuốc diệt chuột". Thời gian gần đây, 2 vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn. Công an huyện Lục Ngạn đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về nội dung kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) và kiến nghị của TTCP đối với việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam Nguyễn Chí Học (37 tuổi, TP HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Học nợ nần vì đánh bạc online nên đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ với những người làm trong trong ngân hàng và lãnh đạo tại TP HCM biết nhiều thông tin về các nguồn nhà bị "ngộp bank" có giá "sập hầm". Với thủ đoạn này, Học đã rủ được 5 người cùng tham gia góp 16 tỷ đồng để mua những bất động sản này với giá rẻ, sau khi bán được sẽ có mức lời cao. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Minh Khâm, cựu Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land (Phú An Thịnh Land) án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Khâm đã ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn của tỉnh Long An và TPHCM rồi dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gần 75 tỷ đồng của các bị hại. (Xem chi tiết)

Quá trình điều tra vụ án liên quan tổ chức tội phạm 'núp bóng' Công ty Luật Pháp Việt để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, các đối tượng liên quan đã khai nhận hợp đồng đòi nợ từ Ngân hàng Phương Đông (OCB). Được biết, sau khi được Ngân hàng OCB chuyển hợp đồng vay nợ của anh B (Tiền Giang), Công ty Luật Pháp Việt đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, mang bình gas đến nhà trường nơi con gái anh này đang học nhằm uy hiếp giáo viên. (Xem chi tiết)

Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã tạm giữ Vương Trung Tá (35 tuổi) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Tá đem 10 xe ô tô đã thuê trước đó đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. (Xem chi tiết)