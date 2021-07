Bản tin Hình sự: Bắt quả tang gần 100 đối tượng thác loạn ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 7/7: Người đàn ông tự đốt nhà mình, cháy lan 4 nhà hàng xóm; Liều lĩnh xông vào khu vực phong tỏa, chém người để đòi lại thú cưng; Hơn 30 thiếu nữ thác loạn ma túy với 50 chàng trai;...

Đột kích resort Vunam (huyện Phù Cát, Bình Định), lực lượng chức năng phát hiện 85 thanh niên (50 nam và 35 nữ có độ tuổi từ 18 - 25) thuê 9 phòng để sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)

Ngày 7/7, trong khi công an TT – Huế triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua Interner với tổng số tiền cá cược gần 100 tỷ đồng thì lực lượng chức năng Quảng Nam cũng xóa xổ đường dây cá độ khác với tổng số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Sau khi uống rượu, Thi Thể Thao (SN 1982) và Lê Trọng Quý (SN 1989, huyện Chi Lăng) rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho người thân trong khu cách ly nhưng đến nơi thấy cổng khóa nên dùng chân đạp cổng rồi tự tiện đi vào, lúc này có cán bộ nhắc nhở thì hai đối tượng lao vào tấn công người này. Công an huyện Chi Lăng đã bắt tạm gia Quý và Thao vì hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)

Buồn chuyện gia đình nên nửa đêm Đặng Thanh Tùng (38 tuổi, huyện An Minh, Kiên Giang) uống rượu say rồi về châm lửa đốt nhà mình, tuy nhiên ngọn lửa lại cháy lan sang, thiêu rụi 4 nhà hàng xóm, ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Công an đã tạm giữ Tùng để điều tra về tội “Hủy hoại tài sản”. (Xem chi tiết)

Phát hiện tiệm tạp hoá trên địa bàn TX Tân Uyên, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương, khu vực đang bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID -19) có nuôi con chó giống con của mình bị mất nên Nguyễn Văn Đệ (34 tuổi) dẫn theo đồng bọn cầm hung khí đến đòi lại chó và truy sát làm những người trong nhà bị thương. Công an TX Tân Uyên đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Nguyễn Văn Móm (còn gọi là Mến, 34 tuổi, Đồng Tháp) lái xe tải đi qua nhiều tỉnh thành có dịch COVID -19 nhưng khai báo không trung thực và bỏ đi khi chưa có kết quả xét nghiệm, lây bệnh cho một người ở khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú, An Giang) khiến khu khu vực này phải giãn cách xã hội. Công an An Giang đã khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến Móm. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thu Hà (50 tuổi) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó Hà cho Đào Thị Như Lệ (đã bị bắt giam vì liên quan đến vụ chiếm đoạt 22 sổ đỏ trên địa bàn quận Sơn Trà) vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất 1%/1 ngày, thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)