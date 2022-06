Bản tin 8H: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời

TPO - Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, qua đời do xuất huyết não.

Theo lãnh đạo Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã qua đời tối 19/6. Ông Hoa bị sốt xuất huyết não vài ngày trước. Được các y bác sĩ, chuyên gia y tế chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, ông Hoa không qua khỏi. Ông Lê Ngọc Hoa, sinh ngày 20/7/1967, tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ ngày 4/7/2021. Ông Hoa được phân công làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, phụ trách giúp chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công tác thu hút đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, đối ngoại, công nghệ thông tin, y tế, lao động - thương binh và xã hội…

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến ngày 19/6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 117,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó số ca mắc sốt xuất huyết nặng là 274 ca. Trong tuần qua đã có thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Như vậy số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 9 trường hợp. Số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Chỉ trong một tuần (từ 10-16/6), toàn địa bàn ghi nhận 136 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 77 phường, xã; tăng 13 ổ dịch mới so với tuần trước. Tổng số ổ dịch được xử lý phun hoá chất trong tuần là 257 ổ dịch và có 1 phường, xã xử lý ổ dịch diện rộng.

Đêm 19/6, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 2 ngõ 629 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, của gia đình chị N.T.T.H. (45 tuổi). Ngọn lửa bùng lên từ tầng 3 của căn nhà 4 tầng. Công an quận Hoàng Mai đã điều động 4 xe phục vụ chữa cháy đến hiện trường. Khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Cảnh sát cho hay thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, vụ việc không gây thương vong về người nhưng nhiều vật dụng cùng hàng hóa trong nhà (chủ yếu là vải) bị thiêu rụi. Theo lãnh đạo phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai), vụ cháy xuất phát từ tầng 3 chống nóng của nhà cắt may. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác minh do chập điện.

Bộ GTVT vừa chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính VN (VIDIFI) và các nhà cung cấp dịch vụ triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC). Cụ thể, Bộ yêu cầu VEC chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí ETC tại các tuyến cao tốc, hoàn thành trước 31/7 tới. Bộ GTVT đồng thời yêu cầu VIDIFI tiếp tục thí điểm chỉ thu phí không dừng trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/6), miền Bắc và miền Trung (Thanh Hóa- Phú Yên) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6, từ ngày 22/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở miền Trung, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau đó dịu dần. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới tại 38 tỉnh, thành phố (có 434 ca trong cộng đồng). Đây là ngày số F0 trên cả nước thấp nhất trong gần 1 năm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.737.640 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.255 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.601.630 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan sự cố 2 tàu du lịch va chạm trên biển thuộc vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải, Hải Phòng), ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp với huyện Cát Hải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố. Trước đó, khoảng 9h ngày 19/6, tàu chở khách du lịch Hồng Vân 89 (tải trọng 48 khách) do ông Bùi Văn Lăng điều khiển va chạm với tàu chuyển tải Mạnh Đạt 1 (tải trọng 12 khách) ông Nguyễn Văn Liên điều khiển. Hậu quả, tàu chuyển tải Mạnh Đạt 1 chìm tại khu vực Năm Cửa, 12 người trên tàu rơi xuống biển. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu 11 người, còn nữ du khách B.T.B (SN 1966, quê tỉnh Hòa Bình) tử vong bên trong khoang tàu đắm. (XEM CHI TIẾT)