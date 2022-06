Bản tin 8H: Cách chức Chủ tịch UBND xã vì quan hệ bất chính với nữ cấp dưới

TPO - Ông Trương Văn Gương bị cách chức, còn bà Trương Thị Hà đang được Hội Phụ nữ xem xét hình thức kỷ luật sau khi bị bắt quả tang có quan hệ bất chính tại trụ sở UBND xã.

Tối 18/6, một lãnh đạo huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết UBND huyện này vừa ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ đối với ông Trương Văn Gương. Chỉ vài giờ trước đó, ông Gương bị Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do có quan hệ bất chính với cấp dưới là bà Trương Thị Hà (Chủ tịch Hội Phụ nữ xã này). Bà Hà cũng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng. Theo vị lãnh đạo, phía Hội Phụ nữ cũng sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định đối với bà Hà.

Chiều 18/6, công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy làm 2 người chết, một người bị thương. Vào cuối chiều 17/6, hệ thống hút bụi tại xưởng 2 của công ty gỗ S.C. trên đường số 6, KCN Sóng Thần (phường Dĩ An, TP Dĩ An) bị lỗi, không hoạt động nên công ty báo cho nhân viên tới bảo trì, kiểm tra. Khi mở nắp một ống hút bụi, một ngọn lửa bùng lên, mùn cưa ở trên đổ xuống khiến 3 người bị bỏng nặng. Sau đó, hai nhân viên bảo trì là anh N.Đ. (27 tuổi, quê Phú Yên) và anh N.V.V. (39 tuổi, quê Bình Định) tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nam công nhân còn lại bị nhẹ hơn và đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số thí sinh vắng trong buổi thi môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là 981 em. Trong buổi thi môn Ngoại ngữ, số thí sinh vắng thi là 994 em. Trong buổi thi môn Ngữ văn cũng có 26 cán bộ coi thi vắng mặt và đã được thay thế. Toàn thành phố có 106.609 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh là F0 đăng ký xét tuyển là 145 em. Tuy nhiên trong ngày thi đầu tiên có 41 em là F0 vẫn đăng ký dự thi. Các thí sinh này đã được bố trí các phòng thi riêng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Số phòng thi dự phòng đã dùng tổ chức thi cho các thí sinh F0 là 37 phòng.

Sáng 18/6, tại Việt Nam Quốc tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 40 năm thành lập. Đại hội đại biểu Phật giáo TP HCM lần thứ X đã suy cử Hòa thượng Thích Lệ Trang (SN 1958, trụ trì chùa Định Thành, quận 10) là Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngoài ra, dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tặng Quỹ "Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc" 5 tỉ đồng; Quỹ "Vì người nghèo" 5 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/6), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6, từ ngày 21/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Riêng vùng núi đêm 20 và ngày 21/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 21-23/6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 699 ca nhiễm mới tại 36 tỉnh, thành phố (có 509 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.737.107 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.889 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.597.375 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 55 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và năm 2020 vừa được Sở Tài chính Hà Nội hoàn thành và báo cáo UBND thành phố Hà Nội, doanh thu của Hanoi Metro khi vận hành chính thức đoàn tàu chạy tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đạt hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lên tới gần 60 tỷ đồng khiến công ty này lỗ gộp 54 tỷ đồng. Cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí nhân công vận hành, năm 2021, Hanoi Metro lỗ ròng 64 tỷ đồng. Trước đó, năm 2020, công ty Hanoi Metro báo lỗ 23 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Hanoi Metro đang “âm” lũy kế tổng cộng 160 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)