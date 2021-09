Bản tin 8H: Danh sách 57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin Pfizer ở Cần Thơ là có thật

TPO - Danh sách 57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin Pfizer ở quận Thốt Nốt được báo chí phản ánh bước đầu được xác định là có thật.

Ngày 16/9, Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ, hoàn thành công tác kiểm tra việc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuổi. Kết quả ban đầu xác định danh sách 57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin Pfizer ở quận Thốt Nốt được báo chí phản ánh là đúng. Căn cứ vào kết quả thanh tra, ngành chức năng thành phố sẽ họp đánh giá và xử lý cán bộ liên quan. Sở Y tế cũng đã triển khai quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.

Sáng 17/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 16/9 đến 6h ngày 17/9, thành phố ghi nhận 3 ca bệnh mắc COVID-19 tại khu cách ly. 3 trường hợp ở Thanh Trì, thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt, cụ thể: Trường hợp thứ 1 là anh N.H.S (42 tuổi, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì) - là F1 của bệnh nhân N.T.G.; Trường hợp thứ 2 là chị N.T.L.A (33 tuổi ở Tứ Hiệp, Thanh Trì) - là F1 của bệnh nhân N.T.M.; Trường hợp thứ 3 là bé trai N.H.D (3 tuổi ở Hữu Hòa, Thanh Trì) - là F1( con) của bệnh nhân N.H.T. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) là 3.210 ca.

Tối 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” đối với D.V.T (16 tuổi; ngụ phường 1, TP Bạc Liêu). Tại cơ quan công an, T. khai, khoảng 11h45 ngày 14/9, nghe một khách nữ khoảng 30 tuổi đến tiệm tạp hóa gia đình nói “Bạc Liêu sắp phong tỏa”, T. liền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải thông tin trên. Từ thông tin đó, nhiều người dân TP Bạc Liêu đến các cửa hàng, chợ, siêu thị… để tìm mua hàng tích trữ.

Tối 16/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.489 ca nhiễm mới với 7 người nhập cảnh và 10.482 trường hợp trong nước (6.537 ca cộng đồng). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.347 ca/ngày. Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 101 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 656.129 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Bộ Y tế thông tin, trong ngày 16/9, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh ghi nhận 239 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (160), Bình Dương (46), Long An (10), Tiền Giang (6), Nghệ An (3), Tây Ninh (2), Bến Tre (2), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Cà Mau (1), Hà Nội (1). Đồng thời bổ sung 05 ca tử vong tại Tiền Giang (3), Kiên Giang (2) những ngày trước đó. Đến nay tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.425 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Bốn Thẩm phán cao cấp được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND Tối cao là Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội Đào Thị Minh Thủy; Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Dũng; Chánh án TAND tỉnh Bến Tre Nguyễn Biên Thùy và Chánh Văn phòng TAND Tối cao Ngô Tiến Hùng. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 16/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Phú Lộc, Chủ tịch thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, đã nhắc nhở và yêu cầu ông Đinh Quốc Hùng - Chủ tịch phường Thống Nhất gỡ bài viết đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội. Theo ông Lộc, trước đó tại cơ sở sầu riêng Lan Tươi (phường An Lạc) xuất hiện 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 cùng nhiều trường hợp mắc COVID-19 ở thị xã. Ngày 16/9, ông Lộc ký tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh Đắk Lắk để huyện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong thời gian chờ phản hồi từ UBND tỉnh, ông Hùng đã vội đăng thông báo lên trang Facebook cá nhân. (XEM CHI TIẾT)