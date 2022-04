Bản tin 8H: Cãi nhau với bạn gái, thiếu niên nhảy cầu lúc nửa đêm rồi tự bơi vào bờ

TPO - Trong khi lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm, thiếu niên nhảy cầu tự tử đã tự bơi vào bờ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, hơn 23h ngày 14/4, một thiếu niên có biểu hiện bất thường xuất hiện tại cầu Mỹ Thạnh, ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh (huyện Giồng Trôm). Khi công an xã đến hiện trường hỏi thăm, thiếu niên không cung cấp thông tin mà bất ngờ nhảy xuống sông Mỹ Thạnh, để lại tư trang trên cầu. Trong khi lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm, thiếu niên tự bơi vào bờ. Qua tìm hiểu, thiếu niên có tên T. (SN 2006, ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm). Gia đình cho biết, T. gần đây có mâu thuẫn, cãi nhau với người yêu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, từ ngày 16/4 đến ngày 18/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ, từ ngày 17-19/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C. Bắc Trung Bộ, từ đêm 17-19/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Hà Nội sáng sớm 16/4 đến ngày 18/4, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 17-19/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2343/VPCP-CN ngày 15/4/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải; chủ động nghiên cứu, kêu gọi các hãng hàng không khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ đi/đến Cảng hàng không Đồng Hới; làm việc với Bộ Giao thông Vận tải khi khai thác ổn định các chuyến bay quốc tế thường lệ để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chuyển thành cảng hàng không quốc tế.

Theo nội dung thông tư 15/2022 của Bộ Công an có hiệu lực từ 21/5, công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) được trao quyền đăng ký, cấp biển số môtô, xe gắn máy, xe máy điện cho cá nhân, tổ chức... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương. Trước đây, thẩm quyền này là của công an cấp huyện. Ngoài ra, công an xã còn được tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 15/4, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất có độ lớn từ 2.9 đến 4.1. Trước đó, huyện này cũng xảy ra 3 trận động đất có độ lớn lần lượt là 3,3 độ, 3 độ và 3,1 độ đã được ghi nhận vào lúc 00h43, 1h39 và 2h55. Các trận động đất này không gây rủi ro về thiên tai. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cũng cho biết, đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 14/4 đến 18h ngày 15/4, thành phố ghi nhận 1.425 ca mắc COVID-19 và ghi nhận thêm 1 ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 280 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (61), Long Biên (48), Gia Lâm (39), Hoàng Mai (38)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.531.582 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 15/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 20.076 ca nhiễm mới (giảm 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 15.555 ca trong cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 53.858 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.394.533 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.417 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.863.044 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 23 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.924 ca. (XEM CHI TIẾT)