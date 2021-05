Bản tin 8H: Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Sơn La khai báo y tế gian dối

TPO - Cơ quan chức năng xác định BN 4367 làm việc tại Công ty TNHH Hosiden khai báo y tế gian dối và đang xem xét xử lý trường hợp này.

Chiều 18/5, lãnh đạo UBND xã Nà Bó (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, trong quá trình khai báo y tế, BN 4367 là M.T.T. (SN 1983, ở bản Nà Bó, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn) khai báo gian dối. Theo vị lãnh đạo UBND xã Nà Bó, đêm 13/5, chị T. đi từ Bắc Giang về Sơn La. Đến sáng 14/5, được chồng đưa ra trạm y tế xã để khai báo y tế, nhưng bệnh nhân này khai báo đi từ huyện Yên Việt về chứ không phải Việt Yên (Bắc Giang) và không khai tại khu vực nhà máy làm việc của Công ty TNHH Hosiden, khu trọ mà chị T. trọ ở thôn Đạo Ngạn 2 (xã Quang Châu, huyện Việt Yên có nguy cơ lây nhiễm. Đến khi người làm cùng với chị T (ở Bắc Giang) tiết lộ, chính quyền xã mới biết và lập tức yêu cầu bệnh nhân đi cách ly tập trung.

Thủ tướng vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Minh bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1967, quê quán Hà Nam. Tháng 2/2018, ông Minh được HĐND tỉnh Sơn La bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021 khi đang là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/5 nắng nóng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ chiều và đêm mưa dông vài nơi. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to cục bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 36 độ C từ 12-17 giờ. Khu vực Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Sáng 19/5, Bộ Y tế cho biết có 31 ca mắc mới COVID-19 (BN4513-4543). Trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHCM, 30 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (16), Bắc Giang (10), Lạng Sơn (3), TPHCM (1). Việt Nam có tổng cộng 3.072 ca ghi nhận trong nước và 1.471 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.502 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 121.010. Có thêm 5.979 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 18/5. Đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.011.395 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 18/5, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung "Chỉ đạo mới của UBND TPHCM" được thực hiện từ 22h ngày 18/5. Trong đó có các quy định như người dân không ra khỏi nhà từ 22h đến 5h khi không có việc cần thiết; không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng... Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khẳng định, đây là thông tin giả mạo, thành phố không có chỉ đạo nào có nội dung như thông tin lan truyền. Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cũng khẳng định đây là thông tin giả và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, bịa đặt. (XEM CHI TIẾT)

Tối 18/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận, kết quả xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR của nhân viên Bộ Giao thông Vận tải là âm tính với SARS-CoV-2. Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), ngày 18/5, người này có biểu hiện rát họng và đã thông báo ngay tới lãnh đạo của cơ quan. Sau đó, cơ quan có yêu cầu nhân viên nghỉ làm để đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, xin ý kiến các thành viên Chính phủ để thống nhất việc mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer (Mỹ) và chuẩn bị ký thỏa thuận mua 31 triệu liều vắc-xin với Pfizer trong ngày 18/5. Như vậy, Việt Nam sẽ có 31 triệu liều vắc-xin của Pfizer được cung cấp vào quý III và quý IV trong năm nay, bảo đảm thực hiện theo lộ trình cung ứng vắc xin mà hai bên đã trao đổi và thống nhất trong thời gian qua. (XEM CHI TIẾT)