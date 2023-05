Bản tin 8H: Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi gửi ở cơ sở giữ trẻ

TPO - Cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đang làm rõ nguyên nhân bé trai 20 tháng tuổi tử vong bất thường khi được gửi tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân chưa được cấp phép trên địa bàn.

Ngày 27/5, Phòng GD và ĐT huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, có báo cáo gửi Sở GD và ĐT tỉnh vụ bé trai 20 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi gia đình gửi tại Cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc, địa chỉ ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành. Theo đó, bé trai tử vong tên B. (20 tháng tuổi) con chị Nguyễn Thị T. (trú ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành). Chị T. gửi con tại cơ sở Minh Ngọc. Khoảng 14h35 chiều 25/5, chị T. nhận được điện thoại của người giữ trẻ thông báo B. có biểu hiện nóng, sốt bất thường, yêu cầu đến đón về. Chị T. bận đi làm nên nhờ cha đến đón hộ. Về nhà thấy con sốt cao, chị T. đưa cháu B. đến Bệnh viện huyện Châu Thành để cấp cứu. Không may, cháu B. tử vong vào khoảng 17h cùng ngày. Hiện lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân cháu B. tử vong. Theo Phòng GD và ĐT huyện Châu Thành, cơ sở Minh Ngọc chưa được UBND xã Vĩnh Hanh cấp phép thành lập.

Chiều 27/5, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho hay Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện vừa kịp thời cứu nạn thành công 1 giáo viên người nước ngoài nhảy xuống sông tự tử. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h45 cùng ngày, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo về việc 1 người đàn ông ngoại quốc đi xe lên cầu Khuể (bắc qua sông Văn Úc, nối huyện Tiên Lãng với huyện An Lão, TP Hải Phòng), bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng dùng cano của doanh nghiệp đóng tàu gần đó để tiếp cận hiện trường nơi người đàn ông đang chới với, cứu vớt nạn nhân đưa lên bờ. Hiện, sức khoẻ của người đàn ông đã ổn định. Người đàn ông sinh năm 1992 (quốc tịch Nam Phi), là giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ ở thị trấn Tiên Lãng.

Ngày 27/5, bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai mẹ con tử vong bất thường tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ nhà bà P.T.P. (SN 1937), người dân thôn Trung Đoài (xã Cẩm Dương) vào kiểm tra và phát hiện bà P. tử vong trên giường, phía sân có con gái P.T.N. (SN 1979) tử vong ngoài hiên nhà. Tối 27/5, cơ quan chức năng nhận định bà P. chết cách đây khoảng 1 tháng, thi thể nằm trên giường có đắp chăn, phân hủy, xương không bị tác động. Bà N. được xác định chết cách đây khoảng 5 ngày và nguyên nhân chết do bệnh lý nhồi máu cơ tim.

Tối 27/5, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, một số thông tin lan truyền vụ vỡ hụi trên địa bàn với số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng là không chính xác. Theo thông tin của Công an huyện Thống Nhất, tính đến ngày 27/5 chỉ mới nhận được 228 đơn trình báo của người dân cho chủ hụi vay với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Trong đó, Công an huyện Thống Nhất tiếp nhận 189 đơn với số tiền hơn 40,5 tỷ đồng, Công an xã Lộ 25 tiếp nhận 39 đơn với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, với số tiền mỗi người từ 10 triệu đến 4 tỷ đồng. Công an xác định chủ hụi là bà N.T.T.H. (34 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) cùng chồng là ông T.Q.H. (36 tuổi) đứng ra huy động người dân chơi hụi với hình thức theo ngày, tuần và tháng. Vợ chồng này đứng ra huy động với hình thức chơi hụi, đồng thời mượn tiền của một số người quen để làm ăn.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/5 của Bộ Y tế cho biết có 839 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.609.537 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 198 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.637.336 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 22 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Trong ngày 26/5 có 1.349 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.406.210 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Dự báo từ mai (29/5), nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền Bắc. Trong hai ngày 30-31/5, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt. Ngày 29/5, nắng nóng gia tăng ở các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ 30/5, khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài đến 2/6. Từ 28/5 đến đêm 29/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa 60-110 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Mưa lớn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. (XEM CHI TIẾT)