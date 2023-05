Bản tin 8H: Thủ tướng thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ

TPO - Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được giao nhiệm vụ làm thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ thay ông Phạm Quang Hiệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 582/QĐ-TTg thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ. Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ thay ông Phạm Quang Hiệu. Theo Quyết định số 2193/QĐ-TTg của Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ngày 26/5, UBND TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản báo cáo về thông tin một lớp 5 của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức buổi liên hoan chia tay cho học sinh có kinh phí hơn 46 triệu đồng. Theo đó, phụ huynh học sinh trong lớp thống nhất tổ chức buổi liên hoan chia tay cho các em tại một nhà hàng vì đây là năm học cuối cấp. Dự kiến, tổng kinh phí buổi liên hoan là 46,1 triệu, bao gồm tiền ăn 24,8 triệu đồng, tiền quà cho giáo viên 14,5 triệu đồng, các chi phí khác 6,8 triệu đồng. Tổng số tiền đã thu của phụ huynh là 39 người (15,6 triệu đồng). Sau khi báo chí phản ánh và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP. Bảo Lộc, hội phụ huynh của lớp đã thống nhất hủy buổi tiệc chia tay nêu trên, hoàn trả lại tất cả số tiền đã thu vào chiều 25/5.

Chiều 26/5, trên Trang thông tin điện tử Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo về việc thực hiện tiếp nhận lại hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX). Theo đó, Sở GTVT thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp huyện bình thường kể từ ngày 27/5/2023. Đồng thời, Sở GTVT Đồng Nai đề nghị các điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm hành chính công tỉnh và các điểm của Bưu điện tại một cửa của huyện, thành phố thuộc tỉnh thông tin đến người dân biết để thực hiện. Trước đó, ngày 25/5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đưa ra thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX, lý do hết phôi GPLX.

Ngày 26/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 1.043 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.608.697 ca nhiễm. Cùng ngày, có thêm 265 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.637.138 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 50 ca, giảm 20 ca trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 25/5 có 1.961 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.403.148 liều.

Hôm nay (27/5), ở Bắc Bộ vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h; vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h, mưa giông tập trung vào chiều tối và tối. Riêng Nam Trung Bộ có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Dự báo ngày mai (28/5), miền Bắc tiếp tục thời tiết mát mẻ. Từ 29/5, miền Bắc đón nắng nóng cục bộ. Từ 30/5, nắng nóng mở rộng ở các tỉnh miền Bắc. Trong hai ngày tới, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết mát mẻ, chiều tối có mưa dông. Từ 30/5, khu vực này đón nắng nóng diện rộng. Mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. (XEM CHI TIẾT)

Tối 26/5, Vietlott cho biết, tại kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 có 3 khách hàng trúng thưởng Jackpot, trị giá mỗi giải 25 tỷ đồng. Trong đó, có 2 khách hàng mua vé tại điểm bán hàng ở 263 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ và điểm bán hàng tại 181 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TPHCM. Một khách hàng mua bộ số qua ứng dụng SMS của nhà mạng Mobifone. Bộ số mang lại may mắn cho 3 khách hàng trên gồm: 08 - 44- 10-25-19-35. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, ngày 25/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Sóc Trăng tiếp nhận 2 kiện hàng là 1.000 liều vắc xin dại Speeda từ Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan. Trong đó, 1 kiện chứa 100 liều vắc xin dại Speeda nhưng không có thiết bị theo dõi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển. Kiện thứ 2 chứa 900 liều vắc xin dại Speeda có chỉ số của thiết bị theo dõi nhiệt độ là +15 độ C (vượt ngưỡng bảo quản vắc xin từ 2 đến 8 độ C). Điều đáng nói, số liều vắc xin nói trên đều không được vận chuyển bằng xe chuyên dụng. CDC Sóc Trăng đã có thông báo đến Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan về việc “hoàn trả lại 2 kiện hàng trên, do không đúng các quy định hiện hành trong bảo quản và vận chuyển vắc xin”. (XEM CHI TIẾT)