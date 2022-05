Bản tin 8H: 12 người chết do tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ 30/4

TPO - Ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 9 người.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ ngày 30/4/2021, tăng 5 vụ tai nạn giao thông (+20,8%), giảm 1 người chết (-7,69%), giảm 2 người bị thương (-18,1%). Trong đó, đường bộ: xảy ra 29 vụ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 7.793 trường hợp; ra quyết định xử phạt 12 tỷ 575 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 883 trường hợp; tạm giữ 102 ô-tô, 1.108 mô-tô và 15 phương tiện khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên trong ngày hôm nay, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/đợt, có nơi trên 80mm/đợt. Từ hôm nay đến 2/5, Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Từ hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C.

Khoảng 17h15 ngày 30/4, ôtô hiệu Range Rover mang biển số 72A, do tài xế Nguyễn Tiến Nghĩa (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng TP.HCM đi Đồng Nai, bất ngờ bốc khói khi đến địa phận xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai). Khi tài xế Nghĩa tấp vào làn dừng khẩn cấp, phương tiện bốc cháy ngùn ngụt. Một số tài xế lưu thông trên cao tốc phát hiện vụ việc, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát PCCC huyện Long Thành đã đến hiện trường khống chế hỏa hoạn vào lúc 17h45. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến chiếc Range Rover bị thiêu rụi.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 29/4 đến 18h ngày 30/4, thành phố ghi nhận 837 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 189 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện của Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (137), Đông Anh (123), Hoàng Mai (71), Long Biên (65), Nam Từ Liêm (57)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.586.645 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 30/4 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.109 ca nhiễm mới (giảm 959 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.649.809 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 16.727 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.262.255 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 3 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.041 ca. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 16h20 ngày 30/4, trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), xe máy, do một phụ nữ điều khiển, va chạm với xe 7 chỗ ngồi lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, xe máy ngã ra đường khiến 2 xe máy lưu thông phía sau ngã theo. Cùng lúc này, xe tải BKS 63C-151.90 lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua 3 xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ đi trên một xe máy tử vong tại chỗ, là bà Lê Thị K. (35 tuổi, ngụ xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và bà Đinh Thị H. (chị dâu của bà K., ngụ tại xã Lộc Nga, Bảo Lộc). (XEM CHI TIẾT)