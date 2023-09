Bản rap tiếng Việt xuất hiện trong bom tấn 'Biệt đội đánh thuê 4'

TPO - Đoạn nhạc "Bigcityboi" của Binz xuất hiện trong "Biệt đội đánh thuê 4" chiếu ở 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Ngày 12/9, Binz cho biết anh vinh dự khi Bigcityboi là bản rap Việt đầu tiên xuất hiện trong dự án phim của Hollywood, nhất là thương hiệu Biệt đội đánh thuê ăn khách, được chiếu toàn cầu.

"Cảm ơn nhà sản xuất đã yêu thích và lựa chọn Bigcityboi để góp mặt trong phim. Mong rằng sự xuất hiện của bản rap trong Biệt đội đánh thuê 4 góp phần nhỏ trong việc đưa tiếng Việt và rap Việt lan tỏa rộng khắp thế giới. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi", Binz chia sẻ.

Binz cho biết đơn vị sản xuất Biệt đội đánh thuê 4 mời nam rapper hợp tác từ năm 2022. Phần nhạc sử dụng bản gốc không qua chỉnh sửa. Theo đơn vị phát hành phim ở Việt Nam, đoạn nhạc của Bigcityboi được dùng trong bản chiếu 37 quốc gia.

Bigcityboi phát hành hồi tháng 7/2020. Sau khi ra mắt, bản rap do Binz sáng tác và thể hiện nhanh chóng lọt vào top thịnh hành ở Việt Nam và một số quốc gia, trong đó có cả Mỹ. Hiện, tác phẩm có hơn 100 triệu lượt xem và là bản rap đáng chú ý nhất của rapper.

Binz sinh năm 1988 tại Lào Cai, có thời gian sống tại Mỹ. Sau khi về nước năm 2018, nam rapper có sự nghiệp thăng tiếng, nhiều bản hit được cộng đồng rap fan yêu thích như So Far, OK, Don't Break My Heart, Bigcityboi... Anh được công chúng Việt biết đến rộng rãi sau khi nhận lời làm huấn luyện viên Rap Việt mùa 1, công khai chuyện tình với người mẫu Châu Bùi, viết nhiều câu thả thính viral trên trang cá nhân.

Biệt đội đánh thuê là thương hiệu bom tấn ăn khách của Hollywood do tài tử Sylvester Stallone biên kịch và đóng chính. Nội dung phim xoay quanh biệt đội đánh thuê do Barney Ross (Sylvester Stallone đóng) đứng đầu, thực hiện nhiều vụ ám sát, đối đầu đối thủ nguy hiểm. Ba phần phim trước đó có doanh thu hơn 800 triệu USD.

Trong phần 4, ngoài Sylvester Stallone, Jason Statham, phim quy tụ nhiều gương mặt mới như rapper 50 Cent, biểu tượng gợi cảm Megan Fox... được báo chí phương Tây dự đoán đạt doanh thu cao.