Bạn có biết sau bao nhiêu năm, lịch dương quay trở lại như cũ?

TPO - Lịch dương năm 2024 giống hệt với năm 1996, bạn có biết lý do tại sao không?

Lịch dương hay còn gọi là lịch Gregorian là loại lịch được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và là hệ thống lịch chính thức của nhiều quốc gia. Loại lịch này được thiết kế nhằm phản ánh vị trí của Trái Đất trong chuyển động của nó xung quanh Mặt Trời.

Mỗi vòng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời thực ra kéo dài 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây. Để tiện cho việc tính toán, người ta làm tròn thành 365 ngày cho một năm dương lịch. Vì thế, trong lịch dương, một tuần luôn có 7 ngày, do đó 1 năm luôn có 365 ngày, tương đương 52 tuần và 1 ngày. Do đó, nếu một năm bắt đầu vào một ngày thứ Hai, năm sau sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba.

Cũng vì như vậy, chúng ta cần thêm ngày nhuận vào mỗi 4 năm để điều chỉnh. Như vậy, mỗi năm nhuận sẽ có 366 ngày.

Điều này cũng có nghĩa là sau mỗi 28 năm, lịch dương sẽ trở lại cấu trúc giống hệt như trước đó, với điều kiện là không có sự can thiệp của năm nhuận thế kỷ.

Năm nhuận thế kỷ được định nghĩa là những năm chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400. Ví dụ, năm 1900 và 2100 là "năm nhuận thế kỷ". Điều đặc biệt là trong những năm này, người ta lại bỏ qua việc thêm 1 ngày vào tháng 2 như năm nhuận thông thường.

Vì vậy, năm nhuận thế kỷ lại không phải là "năm nhuận" như ta thường thấy, mà chỉ có 365 ngày, giống như năm thường.

Điều này giúp lịch của chúng ta trở nên chính xác hơn, vì nếu cứ thêm 1 ngày mỗi 4 năm, thì sau một thời gian dài, lịch sẽ bị lệch khá nhiều so với thời gian thực tế. Năm nhuận thế kỷ giúp cân đối lại điều đó.

Theo cách tính trên, năm 2024 sẽ có lịch giống y hệt năm 1996. Đây là hai năm nhuận bình thường và cách nhau 28 năm. Theo trang Time and Date, có những năm nhuận khác sẽ giống năm 2024, đó là 1940, 1968, 2052, 2080 và 2120...

Như vậy nếu còn giữ lịch năm 1996 thì bạn có thể dùng vì nó giống hệt lịch các năm 2024, 2052.

Diễm Linh