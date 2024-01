Quốc gia nào đang chạy đua sản xuất ‘quái vật tốc độ âm thanh’?

icon 450 triệu USD

icon 550 triệu USD

icon 650 triệu USD

Đáp án A: Ban đầu, Hyperloop One đã thành công thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm khi huy động được khoảng 450 triệu USD. Trong quá trình phát triển, Hyperloop One đã đạt được một số bước tiến quan trọng như xây dựng đường chạy thử tại bang Nevada (Mỹ). Năm 2020, Hyperloop One cũng đã tiến hành thử nghiệm viên nang chở người đầu tiên. Tuy nhiên, viên nang này chỉ đạt tốc độ hơn 160 km/h, chậm gấp 7 lần so với mục tiêu đề ra ban đầu. Thế nhưng, sau 10 năm cùng hàng trăm triệu USD đổ vào, startup này buộc phải cắt giảm 1 nửa nhân sự và chuyển sang dịch vụ vận chuyển hàng hoá.