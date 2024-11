Many Touches tiên phong kiến tạo tương lai công nghệ đeo thông minh tại Việt Nam

The Ring, nhẫn công nghệ NFC của Many Touches, là giải pháp đột phá giúp người dùng thanh toán và truy cập chỉ với một chạm. Many Touches vinh dự nhận giải SME100 châu Á 2024, đánh dấu và hứa hẹn sự phát triển với các đối tác chiến lược.

Many Touches là công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực phát triển thiết bị đeo thông minh tại thị trường Việt Nam, tập trung vào đột phá phương thức thanh toán, mang đến cho khách hàng Việt Nam những giải pháp an toàn và hiện đại nhất.

Sản phẩm của Many Touches, The Ring, là một thiết bị đeo thanh lịch, mang đến định nghĩa mới cho phương thức thanh toán không tiếp xúc và truy cập thông minh. Điều này sẽ giúp các ngân hàng và tổ chức mở ra cơ hội cơ hội cung cấp các dịch vụ nâng cao như kiểm soát truy cập, chương trình khách hàng thân thiết và nhiều thứ khác. Với The Ring, người Việt đã có sự lựa chọn hàng đầu thay thế cho thẻ ngân hàng truyền thống hay các loại thẻ vật lý khác, đánh dấu một bước chuyển mới cho các giải pháp thanh toán và truy cập.

The Ring là một thiết bị công nghệ đột phá kết hợp tất cả các thiết bị NFC với các tính năng nổi trội như không cần pin, chống thấm nước và thiết kế hiện đại. Sản phẩm có thể thay thế các loại thẻ từ để mở cửa nhà, mở thang máy… hay, thẻ ngân hàng để thanh toán tại nhà hàng, cửa hàng hoặc bất kỳ nơi nào có sử dụng thiết bị ứng dụng công nghệ NFC. Mọi thao tác thanh toán hay mở khóa đều diễn ra trong một chạm, đem lại trải nghiệm liền mạch và xuyên suốt cho người dùng.

Cam kết bảo mật

Sự an toàn và bảo mật được ưu tiên đặt lên hàng đầu của ManyTouches cùng với công nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn ngân hàng nghiêm ngặt và sự liên tục cải thiện tính năng kiểm soát truy cập của người dùng.

Vào cuối năm 2023, The Ring đã được giới thiệu đến người dùng ở các sự kiện lớn trong giới công nghệ tại TP. HCM và sự kiện Smart City Summit Vietnam-Asia tại Hà Nội, thu hút sự công nhận đáng kể trong cộng đồng. Thông qua các sự kiện mở trên đã ghi dấu ấn về tiềm năng phát triển của thiết bị đeo công nghệ tân tiến, mang đến trải nghiệm thanh toán và truy cập liền mạch đến hơn 10,000 người tham gia trong vòng vài ngày diễn ra sự kiện.

Đến năm 2024, The Ring nhanh chóng triển khai các mối quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này được khẳng định qua số lượng dự án tích hợp với tòa nhà và cơ sở hạ tầng thông minh. Trong tương lai, Many Touches đang chuẩn bị cho những dự án đầy hứa hẹn tại các thành phố lớn, nhằm thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong ngành.

Được thành lập vào năm 2021, Many Touches là công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực phát triển thiết bị đeo thông minh tại thị trường Việt Nam, hoạt động với sứ mệnh đơn giản hóa mọi hoạt động thường ngày và kết nối những giá trị thực sự trong cuộc sống. Many Touches tập trung vào việc phát triển các giải pháp tối ưu từ công nghệ NFC (Công nghệ giao tiếp trường gần) để có thể thay thế và tích hợp mọi tiện ích hàng ngày như thẻ thang máy, chìa khóa nhà hay thậm chí thẻ tín dụng chỉ trong 1 thiết bị đeo tay nhỏ gọn - The Ring - nhẫn công nghệ NFC. Many Touches hiện đang là thành viên của các tổ chức VINASA, GBA và Euro Charm. Website: manytouches.com Email: contact@manytouches.com LinkedIn: linkedin.com/company/many-touches-llc