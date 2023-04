Bắc Giang lắp hàng nghìn 'mắt thần', phát hiện 100 phương tiện vi phạm mỗi ngày

TPO - Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang lắp đặt khoảng 1.300 camera để phục giám sát an ninh và giao thông trên toàn tỉnh, trong đó trọng tâm ở thành phố Bắc Giang.

Ông Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã lắp 1.300 camera giám sát an ninh và phát hiện vi phạm giao thông. Mỗi ngày, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 100 phương tiện vi phạm về an toàn giao thông qua hệ thống camera. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục lắp đặt thêm các hệ thống camera giám sát an ninh và phát hiện vi phạm giao thông trên toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết thêm, từ năm 2018, thành phố Bắc Giang tiến hành thí điểm lắp đặt camera để xử phạt nguội vi phạm giao thông. Hiện tỉnh Bắc Giang sử dụng phần mềm thông minh nên chỉ cần ngồi ở phòng làm việc, cơ quan chức năng có thể cấp phép để bất kì camera nào đã lắp đặt cũng có thể phát hiện vi phạm giao thông.

Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, từ ngày 22/12/2022, Công an thành phố Bắc Giang đẩy mạnh phạt nguội vi phạm giao thông. Đến cuối tháng 3, Công an thành phố Bắc Giang đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera. Các trường hợp vi phạm đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Công an.

“Sau 3 tháng đẩy mạnh phạt nguội vi phạm giao thông, người dân đã có sự thay đổi tích cực trong việc chấp hành luật giao thông”, Đại tá Duy thông tin.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Ngọc - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Giang, tại thành phố Bắc Giang đã lắp đặt 200 camera. Các camera tại các ngã tư và cửa ngõ ra vào thành phố Bắc Giang đều có thể phát hiện vi phạm giao thông để xử phạt nguội.

Vào cuối giờ hằng ngày, Công an thành phố Bắc Giang tổng hợp kết quả vi phạm giao thông qua hệ thống camera, rồi đăng lên Cổng thông tin của Công an thành phố Bắc Giang. Đối với ô tô vi phạm luật giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera, Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với cơ quan đăng kiểm để tiến hành phạt nguội.

Công an thành phố Bắc Giang gửi kết quả vi phạm luật giao thông đến nơi cư trú của chủ phương tiện hoặc thông báo đến các tổ tuần tra giao thông để phạt nguội. Mỗi ngày, Công an thành phố Bắc Giang phát hiện từ 30 - 40 trường hợp vi phạm luật giao thông qua hệ thống camera, với các lỗi chủ yếu vượt đèn đỏ, đè vạch, đi không đúng làn đường.

“Chúng tôi xử phạt nghiêm tất các trường hợp vi phạm, bất kể là ai. Ngay cả cán bộ trong lực lượng công an vi phạm cũng bị xử phạt theo đúng quy định”, Thiếu tá Ngọc cho hay.