Bắc Giang: Khởi tố vụ án liên quan ổ dịch ở quán karaoke

TPO - Ngày 7/11, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang và huyện Yên Thế đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người có liên quan đến phòng chống dịch.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã An Hà về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10 liên quan đến quán Karaoke cafe Phố, thuộc thôn Mia, xã An Hà, Lạng Giang do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957, trú thôn Mia) đứng tên.

Cơ sở karaoke này đã được ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch COVID – 19 nhưng vẫn lén lút hoạt động, gây hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn. Đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán Karaoke cafe Phố, 300 trường hợp F1 và khoảng 3.000 trường hợp F2.

Công an huyện Lạng Giang tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 7/11, Công an huyện Yên Thế khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” có liên quan đến công tác phòng chống dịch của quán karaoke trên địa bàn huyện.

Cụ thể, ngày 2/11, Công an huyện Yên Thế nhận được công văn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 xã Hương Vĩ, với nội dung phản ánh vụ việc có dấu hiệu làm lây lan dịch và an toàn nơi đông người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh N. V. H (SN 1993, trú tại thôn Chè, xã Tân Sỏi).

Sau khi phát hiện trường hợp N. V. H. dương tính với SARS-CoV-2 , Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 huyện Yên Thế đã tổ chức rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc trực tiếp anh H và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, có các trường hợp là nhân viên phục vụ quán hát karaoke dương tính với SARS-CoV-2.

Quá trình xác minh cho thấy, từ ngày 29/7 cho đến nay, huyện Yên Thế thực hiện chỉ thị số 11 ngày 28/7 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới, trong đó có quy định về việc tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke và các loại hình kinh doanh hát cho nhau nghe, quán bar, club dưới các hình thức.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Yên Thế đã ký cam kết về việc thực hiện các quy định theo chỉ thị trên. Tuy nhiên, một số quán karaoke vẫn cố tình hoạt động, các nhân viên rót bia tại các quán karaoke trên đều không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, việc các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động đã vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID - 19 gây thiệt hại số tiền hơn 1,3 tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế.