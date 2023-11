Bắc Giang công nhận hai xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu ở Lạng Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định công nhận xã An Hà và Tân Hưng (huyện Lạng Giang) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu về giáo dục.

Theo đó, xã An Hà đã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã Tân Hưng đã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Cụ thể, xã Tân Hưng có tỷ lệ đường trục xã có bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động trên 90%.

Xã Tân Hưng có hệ thống cung cấp điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định của Bộ Công thương, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên được đảm bảo. Trên địa bàn xã có 23 trạm biến áp ( tăng 3 trạm) với tổng số công suất 5.360 kVA.

Xã Tân Hưng có trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Trường mầm non, tiểu học, THCS đều có đầy đủ mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.

Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Tân Hưng được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Trung tâm Nhà văn hóa xã có quy mô xây dựng trên nền đất quy hoạch rộng 7.500m2 với diện tích xây dựng là 500m2. Xã có 15 thôn, mỗi thôn có một nhà văn hóa.

Đối với xã An Hà, đường trục xã có tổng chiều dài là 8,044 km đã cứng hóa 100% và được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định.

Diện tích gieo trồng thực tế được tưới chủ động của xã An Hà là 953,6 ha (diện tích cây trồng hàng năm là 949,6 ha, cây trồng lâu năm là 4 ha). Diện tích gieo trồng cần được bảo đảm tưới theo kế hoạch đề ra là 1.022,71 ha. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp được tiêu chủ động của xã đạt 99,67%.

Về giáo dục, xã An Hà có 3 trường THCS, trường Tiểu Học và trường Mầm non đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Xã An Hà được UBND huyện công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu Học và THCS mức độ 3.

Về văn hóa, xã An Hà có 11 thôn, mỗi thôn có một nhà văn hóa, đã được tu bổ, tôn tạo đảm bảo đáp ứng các điều kiện về diện tích, chỗ ngồi với hệ thống thiết chế tăng âm, loa đài, bàn ghế đảm bảo phục vụ các hội nghị, các cuộc họp của thôn. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận.