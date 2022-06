Bà Rịa-Vũng Tàu đẩy nhanh tiến độ mở rộng sân bay Côn Đảo

TPO - Sân bay Côn Đảo sẽ được mở rộng để đạt công suất 2 triệu khách/năm (gấp 5 lần hiện nay), có 8 vị trí đỗ máy bay (thêm 6 vị trí mới); bổ sung đèn tín hiệu, công trình quản lý bay để khai thác ban đêm.

Ngày 3/6, ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký văn bản khẩn, gửi các sở ngành và UBND huyện Côn Đảo yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh theo dõi, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thúc đẩy triển khai dự án sân bay Côn Đảo theo đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch, sân bay Côn Đảo sẽ triển khai xây dựng mới 1 đường lăn song song và 3 đường lăn nối từ đường cất hạ cánh vào đường lăn song song và sân đỗ máy bay mới theo quy hoạch. Vị trí xây dựng đường lăn song song cắt qua sân đỗ hiện hữu do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang khai thác.

Chủ đầu tư dự án này là Ban quản lý dự án Thăng Long. Hiện tại, chủ đầu tư đã trình Cục Hàng không đề cương, nhiệm vụ, dự toán khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cũng như thẩm tra báo cáo về việc triển khai dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn dự án sân bay Côn Đảo.

Theo đó, thời gian đóng cửa sân bay Côn Đảo dự kiến từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023 để triển khai xây dựng mới 1 đường lăn. Theo quy hoạch, dự án mở rộng sân bay Côn Đảo gồm mở rộng đường cất hạ cánh, đường lăn được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư; Đài kiểm soát không lưu và hệ thống trạm khí tượng do Tổng Công ty Quản lý bay làm chủ đầu tư; các hạng mục nhà ga, sân đỗ máy bay, đường giao thông… do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư; kho nhiên liệu sẽ theo thủ tục đấu thầu.

Tuy nhiên, riêng các hạng mục ACV làm chủ đầu tư tới nay tổng công ty này chưa đưa vào kế hoạch đầu tư của đơn vị trong giai đoạn 2021-2025. Trong khi, nếu các hạng mục này không thể triển khai cùng thời điểm thì các dự án thành phần khác cũng không thể triển khai.

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (cơ quan đại diện vốn nhà nước tại ACV) để thúc đẩy ACV triển khai các công việc liên quan tới dự án trên.

Theo quy hoạch, sân bay Côn Đảo sẽ được mở rộng để đạt công suất 2 triệu khách/năm (gấp 5 lần hiện nay), có 8 vị trí đỗ máy bay (thêm 6 vị trí mới); đường băng kéo dài thêm 15m và mở rộng thêm 5m so với hiện nay, đáp ứng khả năng khai máy bay bay A320/321 và tương đương; bổ sung đèn tín hiệu, công trình quản lý bay để có thể khai thác vào ban đêm.

Tổng mức đầu tư dự án trên hơn 3.794 tỷ đồng. Trong đó, một phần sử dụng vốn ngân sách (kéo dài đường băng, mở rộng sân đỗ, hệ thống đèn), một phần sử dụng vốn doanh nghiệp (nhà ga hành khách, công trình quản lý bay).

Theo Cục Hàng không Việt Nam việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án sẽ được ký kết hợp đồng trong tháng 5 tới để trình thẩm định và phê duyệt báo cáo FS trong tháng 7/2022.

Sân bay Côn Đảo hiện khai thác các chặng đi đến từ TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, tần suất 20-22 chuyến/ngày; công suất phục vụ 400.000 khách/năm. Lượng khách những năm qua tăng cao, trung bình 15% mỗi năm, song hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu nên sân bay chỉ khai thác máy bay nhỏ, không thể bay đêm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng yêu cầu UBND huyện Côn Đảo phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công tại huyện Côn Đảo. Cụ thể, UBND huyện Côn Đảo có nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp lắp ráp hệ thống đốt để xử lý rác tồn đọng ở khu vực Bãi Nhát trong tháng 6/2022 và phối hợp các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt trên địa bàn; yêu cầu Ban quản lý dự án cảng Bến Đầm đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình cảng tàu khách Côn Đảo trong tháng 8/2022. Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sinh hoạt tại khu dân cư số 3 và giao Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tham mưu cho tỉnh chủ động làm việc với bộ, ngành liên quan để giải quyết các vướng mắc về chuyển đổi đất rừng ở Côn Đảo.