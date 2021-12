Ba nữ cán bộ Đoàn giành giải nhất cuộc thi giọng hát hay tiếng Anh toàn quốc

TPO - Đội Dream Girls gồm 3 nữ cán bộ Đoàn đến từ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Quảng Ninh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines giành giải nhất Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021”.

Tối 26/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021”, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12/2021 với 3 vòng thi. Trong đó, vòng sơ loại tại các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, vòng bán kết với hình thức bình chọn và chấm video clip. Trải qua vòng sơ loại, từ 200 thí sinh trên toàn quốc, Ban giám khảo chọn ra 19 thí sinh xuất sắc tham gia tranh tài tại vòng chung kết.

Phát biểu tại vòng Chung kết, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, thực hiện Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022, T.Ư Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường, sân chơi bổ ích cho việc học tập, rèn luyện và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh.

Cuộc thi “Giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021” lần đầu tiên tổ chức đã tạo được sức hút lớn. Các thí sinh tham gia Cuộc thi có chất lượng rất cao với khả năng hát tiếng Anh tốt, tinh thần làm việc nhóm trách nhiệm, nghiêm túc, đầy sáng tạo.

“Các bài hát mà các bạn lựa chọn biểu diễn trong vòng chung kết hôm nay là các tác phẩm mang đầy ý nghĩa, thể hiện sức trẻ, niềm tin và quyết tâm của tuổi trẻ; trong đó, nhiều bài hát do chính các bạn viết lời tiếng Anh cho bài hát Việt Nam quen thuộc… Các bạn chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong, sáng tạo, xung kích góp phần hiện thực hoá khát vọng Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045”, anh Lâm nói.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tin tưởng, trong thời gian tới, phát huy thành công của Cuộc thi năm 2021 nói riêng và các chương trình, hoạt động triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 nói chung, phong trào học tập, nâng cao ngoại ngữ trong cán bộ trẻ, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp và thanh thiếu niên Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh thiếu niên Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Tại Vòng Chung kết, 19 thí sinh được chia thành 7 đội thi. Mỗi đội được quyền tự do lựa chọn ca khúc. Ban Giám khảo chấm điểm dựa vào các tiêu chí: Giọng hát, phát âm tiếng Anh, sáng tạo, trình diễn,...

Kết quả, giải Nhất thuộc về Đội Dream Girls gồm: Nguyễn Minh Thư - Phó Bí thư Chi đoàn thôn Xóm Nương (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh); Huỳnh Thị Ngọc Mai, Bí thư Chi đoàn Liên đội tiếp viên 3 - Đoàn cơ sở Đoàn tiếp viên (Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines); Trần Thị Tú, chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn Nghệ An, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Giải Nhì được trao cho 3 đội, gồm: Đội Youthful Enthusiasm; đội The Heroes và đội Buffalo. Giải Ba thuộc về 3 đội thi, gồm: The Dony Band; Fly High và The Unite.