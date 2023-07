Ba bộ trang phục gây tranh cãi của Jennie (BlackPink) trong phim gợi dục

TPO - Nhiều bộ trang phục của Jennie trong "The Idol" gây tranh cãi do có những đường cắt cúp táo bạo. Vũ đạo của thành viên nhóm BlackPink cũng trở thành đề tài bàn tán.

Sau khi kết thúc, dư âm về bộ phim bị chỉ trích gợi dục The Idol vẫn là đề tài bàn tán của dư luận, nhất là trang phục của Jennie (BlackPink).

Bộ trang phục được cho là hở bạo nhất của Jennie trong series là ở tập 3 trong The Idol. Nhân vật Dyanne của Jennie hỗ trợ quay MV World Class Sinner cùng Jocelyn (Lily Rose-Depp đóng). Cả hai đều mặc chiếc áo hở hang in 3D với những đường cắt cúp táo bạo. Mẫu áo có giá khoảng 1.677 USD.

Sau khi tập phim lên sóng, hình tượng của Jennie lập tức trở thành đề tài trên các mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ mặc quá hở hang, mức độ táo bạo vượt qua những tập đầu.

Trong khi đó, một số người bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng thành viên nhóm BlackPink không làm gì sai khi mặc những gì mình muốn.

Trong cảnh khiêu vũ đầu tập - khởi nguồn của mọi tranh cãi - Jennie với vũ đạo gợi cảm trong vai trò diễn viên minh họa cho nhân vật chính. Cô mặc quần ngắn ôm sát, kết hợp cùng crop top làm nổi bật vòng eo thon gọn. Cô dễ dàng khoe đường cong nóng bỏng.

Diện mạo của Jennie thu hút đến mức người hâm mộ dành thời gian để tìm hiểu thương hiệu tạo ra trang phục mà cô mặc trong The Idol. Người dùng TikTok @sipteawithmelissa xác định quần cạp cao dài 7,6 cm, được bán lẻ với giá 64 USD (1,5 triệu đồng). Video của nữ TikToker thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Truyền thông Hàn Quốc dự đoán mẫu quần nhanh chóng cháy hàng sau khi “nữ hoàng sold-out” mặc nó trong bộ phim gây chú ý toàn cầu.

Bộ trang phục được cho là gây kinh ngạc nhất là cảnh xông hơi trong tập 1. Cô chỉ quấn trên người mảnh khăn, đây được xem là một trong những khoảnh khắc gợi cảm nhất của nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1996.

The Idol dài 5 tập, kể về thần tượng nhạc pop đầy tham vọng và mối quan hệ phức tạp của cô ấy với Tedros (The Weeknd). Bộ phim bị chỉ trích là khiến khán giả ngột ngạt, mang đến sự khó chịu. Song, phim vẫn được quan tâm do có nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có Jennie.

Hiện tại, HBO chưa xác định có sản xuất mùa 2 của The Idol. Nhưng nhiều người muốn xem Jennie tiếp tục xuất hiện với vai diễn Dyanne, xem cô có tài gì sau tạo hình gợi dục.