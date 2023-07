Công ty kinh doanh dịch vụ thám hiểm xác tàu Titanic dừng hoạt động

TPO - Sau vụ tai nạn khiến 5 người trên tàu Titan thiệt mạng, những hiểm họa không an toàn bị truyền thông phanh phui, OceanGate âm thầm dừng mọi hoạt động.

Theo New York Post, ngày 6/7, OceanGate - công ty vận hành tàu Titan thám hiểm xác tàu Titanic - thông báo dừng hoạt động, sau khi CEO của công ty là Stockton Rush thiệt mạng cùng 4 người khác khi lặn xuống đáy Đại Tây Dương.

"OceanGate đã dừng mọi hoạt động thám hiểm và thương mại liên quan đến xác tàu Titanic", trang web chính thức của công ty thông báo, không nêu rõ lý do.

Theo Reuters, trong bài đăng trước, OceanGate dự định mở hai chuyến tham quan ngắm xác tàu Titanic vào tháng 6/2024. Bài viết đăng tải trước khi chuyến tàu lặn chở 5 người phát nổ dưới Đại Tây Dương.

Hiện, cơ quan chức năng Mỹ và Canada tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến tàu Titan phát nổ khi cách xác tàu Titanic khoảng 500 m. Hồi tuần trước, Lực lượng Tuần duyên Mỹ thông báo vớt được một số mảnh vỡ được cho là từ tàu lặn Titan cùng một số phần nghi là thi thể nạn nhân.

Việc phân tích mảnh vỡ tàu Titan kỳ vọng có manh mối, xác định nguyên nhân xảy ra vụ nổ thảm khốc tàu Titan. Năm nạn nhân trên tàu gồm CEO công ty OceanGate, tỷ phú người Anh Hamish Harding, tỷ phú người Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai và nhà hải dương học người Pháp Paul-Henri Nargeolet.

Sau tai nạn tàu Titan, nhiều thông tin về hiểm họa thám hiểm xác tàu Titanic bị phanh phui. Phim tài liệu Take Me to Titanic (Đưa tôi đến tàu Titanic) tiết lộ khoảnh khắc phi hành đoàn gặp nguy hiểm khi Titan cách xác tàu Titanic khoảng 300 m.

Lúc đó, tàu Titan bảo dưỡng không đúng cách, hai động cơ đẩy của tàu theo hai hướng trái ngược, tàu Titan xoay tròn, người lái tàu không kiểm soát được.

Nhà quay phim Jaden Pan - người từng thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy biển Đại Tây Dương - cho biết anh và đoàn thủy thủ từng mắc kẹt trên tàu Titan trong chuyến thám hiểm năm 2021.

Jaden Pan nói khi tàu Titan lặn được hai giờ đồng hồ thì cạn năng lượng. CEO của OceanGate, đồng thời là người điều khiển tàu, khuyên hành khách ngủ qua đêm. Họ tự khuyên nhủ nhau là "sẽ ổn" khi ngủ dưới đáy đại dương.

Năm 2018, Hiệp hội Công nghệ Hàng hải gửi thư cáo buộc OceanGate quảng cáo sai sự thật về Titan. Tàu không hề được DNV (tổ chức kiểm định toàn cầu có trụ sở tại Na Uy) phê duyệt.

Hiệp hội Công nghệ Hàng hải cáo buộc các phương pháp của công ty là "thử nghiệm" và "có thể dẫn đến kết quả tiêu cực (từ nhỏ đến thảm khốc) gây hậu quả nghiêm trọng cho mọi người trong ngành".