'Avatar 2' vào top phim ăn khách nhất mọi thời đại

TPO - Sau hai tuần công chiếu, doanh thu "Avatar: The Way of Water" đạt mức 1,4 tỷ USD và trở thành một trong 15 tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại.

Ngày 2/1, Deadline đưa tin Avatar: The Way of Water đạt doanh thu 1,4 tỷ USD toàn cầu. Phần hai của bộ phim về tộc người N'avi vượt Black Panther (1,347 tỷ USD) và Harry Potter và Bảo bối Tử thần 2 (1,342 tỷ USD) để xuất hiện trong danh sách phim 15 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo Hollywood Reporter, Avatar 2 giữ thành tích phòng vé sau hai tuần ra mắt. Tính đến sáng thứ hai, phim thu 82,4 triệu USD dịp năm mới tại thị trường nội địa, nâng tổn doanh thu nội địa phim lên 421,6 triệu USD.

Theo đà tăng này, chuyên gia dự đoán phim vượt doanh thu nội địa của Black Panther: Wakanda Forever (439,6 triệu USD) vào thứ hai. Với việc cán mốc 400 triệu USD, Avatar 2 là tựa phim thứ ba trong năm 2022 của Disney vượt ngưỡng 400 triệu USD sau Black Panther 2 và Doctor Strange 2.

Chỉ mất hai tuần để đạt doanh thu 1 tỷ USD, chuyên gia dự đoán Avatar: The Way of Water nhiều khả năng chạm mốc 2 tỷ USD. Không chỉ kiếm tiền tốt ở thị trường nội địa, phim hút khán giả quốc tế, nhiều nhất là Trung Quốc (hơn 150 triệu USD), sau đó là Pháp (gần 100 triệu USD).

Tại Việt Nam, phim đang có doanh thu hơn 200 tỷ đồng, đánh bại hai tựa phim Việt là Thanh Sói và Đảo độc đắc. Cuối năm 2022, phim phá kỷ lục tác phẩm ăn khách nhất tại rạp chiếu Việt của Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Phần hai của Avatar ra đời tiếp nối thành công của bộ phim gốc năm 2009. Phim nói về câu chuyện bảo vệ đại dương của chủng tộc Navi. Con gái của hai người là Kiri - người thích khám phá. Cô được cha mẹ dạy kỹ năng sinh tồn từ sớm. Chính họ đã lường trước được khả năng chủng tộc Navi tiếp tục chiến đấu với loài người, lần này là ở đại dương mênh mông vô tận.

Trước đó, Avatar gốc (2009) có doanh thu mở màn ấn tượng 77 triệu USD. Song, bộ phim cần một thời gian chứng minh tại phòng vé, sau đó liên tục giữ kỷ lục, đứng vị trí số 1 trong 7 tuần liên tiếp và góp mặt ở top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất trong ba tháng. Cuối cùng, phim mang về 760 triệu USD tại Bắc Mỹ.