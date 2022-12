'Avatar 2' vượt một tỷ USD dù bị kêu gọi tẩy chay

TPO - Mặc dù ra mắt sau phần phim đầu tiên tận 13 năm, “Avatar 2” không làm người xem thất vọng khi tiếp tục mang tới trải nghiệm thị giác tuyệt vời, với mảng hình ảnh lẫn hiệu ứng kỹ xảo vượt xa mặt bằng chung điện ảnh thế giới.

Nối tiếp câu chuyện của bom tấn Avatar, tác phẩm đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử ngành điện ảnh cả về mặt công nghệ lẫn doanh thu phòng vé, Avatar: The Way of Water đang là cái tên được khán giả Việt Nam và quốc tế trông đợi hơn cả.

Theo Deadline, doanh thu Avatar: The Way of Water đạt 1,03 tỷ USD. Trong đó, doanh thu thị trường Bắc Mỹ là 317,1 triệu USD, doanh thu tại rạp chiếu quốc tế là 712,7 triệu USD.

Các thị trường mà Avatar 2 kiếm tiền được nhiều nhất là Trung Quốc (108,7 triệu USD), Pháp (68 triệu USD), Hàn Quốc (58,2 triệu USD)... Tại Việt Nam, Avatar 2 kiếm được 183,7 tỷ đồng sau gần hai tuần ra rạp.

Đứa con tinh thần do đạo diễn huyền thoại James Cameron cầm trịch vẫn sẽ đưa chúng ta theo chân Jake Sully (Sam Worthington), chàng cựu lính thủy đánh bộ đến từ Trái Đất đã quyết định phản bội đồng loại để đứng về phía tộc người Na’vi trên hành tinh giả tưởng Pandora xa xôi.

Chuyện phim lấy mốc thời gian hơn một thập niên sau chuỗi sự kiện diễn ra ở phần đầu tiên. Jake cùng nàng chiến binh Neytiri (Zoe Saldana) giờ đây đang sống hạnh phúc bên những đứa con kháu khỉnh. Tuy nhiên, “người trời” bất ngờ đem quân trở lại, lộ rõ tham vọng tái chiếm hành tinh ấy thêm lần nữa.

Vì chán ngán chiến tranh và mong muốn bảo vệ vợ con khỏi sự truy sát của chúng, anh chấp nhận từ bỏ danh hiệu thủ lĩnh bộ lạc Omaticaya rồi đưa gia đình mình tới trú ẩn tại Metkayina, vùng rạn san hô yên bình phía đông Pandora, nơi mà tộc “hải nhân” cư ngụ.

Trải nghiệm nghe nhìn thỏa lòng mong đợi

Nhắc đến James Cameron, cộng đồng yêu điện ảnh sẽ nghĩ ngay tới loạt siêu phẩm sở hữu kỹ xảo hoành tráng, đi trước cả thời đại như Aliens (1986), Terminator 2: Judgment Day (1991) hay Titanic (1997)… Thậm chí, dù 13 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn chưa có cái tên nào đủ sức vượt qua Avatar về phương diện hình ảnh.

Vì vậy, mảng nghe nhìn trong bom tấn hậu truyện lần này đều được khán giả lẫn giới phê bình quan tâm bậc nhất. Thay vì “vắt sữa” thương hiệu, James Cameron đã chờ đợi tận một thập kỷ để công nghệ làm phim bắt kịp tầm nhìn của mình, cũng như phát triển nên nhiều kỹ thuật tiên tiến, mang tính cách mạng dành cho đứa con Avatar 2.

Đó là hệ thống máy quay Deep X cộng bộ ống kính quang học phục vụ riêng cho quá trình tác nghiệp dưới nước. Chúng không chỉ giúp hình ảnh tránh khỏi hiện tượng quang sai thường thấy (ánh sáng ở môi trường nước bị bẻ cong khi đi qua máy quay, khiến hình ảnh trông méo mó hoặc xuất hiện các viền màu), mà còn có chất lượng phân giải lên đến 6K.

Kết quả, Avatar 2 dễ dàng “thổi bay” tâm trí khán giả nhờ trải nghiệm thị giác đầy choáng ngợp theo đúng nghĩa đen. Nói không ngoa, đây là kỳ quan điện ảnh đẹp nhất, mãn nhãn nhất từng được thực hiện trước giờ.

Dưới bàn tay nhào nặn của James Cameron cùng đội ngũ vfx, cảnh tượng khu rừng nhiệt đới rậm rạp và thế giới đại dương đủ sắc màu với hệ sinh thái phong phú hiện lên hết sức lộng lẫy, sắc nét dù ngày hay đêm. Chuyển động, biểu cảm gương mặt cho đến từng cái chớp mắt, co giãn đồng tử của mỗi nhân vật trong phim cũng rất mượt mà, chân thực trông chẳng khác gì người thật bằng xương bằng thịt.

Câu chuyện gia đình và thông điệp giàu ý nghĩa

Kéo dài 192 phút, Avatar 2 sẽ đưa khán giả thăm thú hàng loạt địa điểm mới mẻ thuộc quần đảo ngoài khơi Pandora, đặc biệt là bộ tộc hải nhân Metkayina. Không chỉ thể hiện sự khác biệt về ngoại hình, trang phục, kiến trúc… tác phẩm còn khắc họa bản sắc văn hóa cùng tín ngưỡng của họ, đồng thời giới thiệu tới chúng ta vô số chủng loài sinh vật biển đa dạng, đẹp đẽ chẳng kém gì trên mặt đất.

Quá trình thiết lập thế giới (world building) kỹ lưỡng ấy giúp câu chuyện gia đình nam chính hòa nhập, thích nghi trước môi trường sống mới càng thêm gần gũi lẫn thú vị. Đáng chú ý, nếu Avatar tập trung vào yếu tố khoa học viễn tưởng (dự án thế thân), thì phần phim hậu truyện này chủ yếu nhấn mạnh khía cạnh gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng anh chàng với 4 người con.

Trái ngược hình tượng gã thanh niên đầy nhiệt huyết, liều lĩnh ngày nào, Jake Sully giờ đây lại là ông bố nghiêm khắc, cẩn trọng, cố gắng làm tất cả hòng bảo vệ lấy gia đình mình hết mực yêu thương. Mỗi đứa trẻ nhà anh đều có tính cách nổi bật, dễ gây đồng cảm và được đạo diễn James Cameron dành nhiều thời lượng để phát triển tâm lý.

Dẫu sở hữu tuyến nhân vật đồ sộ hơn hẳn bom tấn tiền nhiệm, tuy nhiên, nhờ lối dẫn dắt hấp dẫn kết hợp đường dựng chặt chẽ, 3 tiếng ngồi rạp thưởng thức Avatar 2 sẽ không khiến người xem cảm thấy bị ngợp hay lê thê dài dòng.

Bên cạnh tuyến truyện xoay quanh tình thân gia đình, tìm kiếm sự thấu hiểu của lũ trẻ nhà Jake, đứa con tinh thần do James Cameron cầm trịch cũng gửi gắm các thông điệp ý nghĩa về việc chung sống hòa hợp với thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên kế thừa từ phần đầu tiên, cụ thể là hành động săn bắt, đánh bắt cá voi vô tội vạ.

Mô típ xử lý cũ kỹ gây nhiều tiếc nuối

Mặc dù gây ấn tượng mạnh bằng lớp áo đồ họa đỉnh cao, tiếc rằng, Avatar 2 chưa thể chạm đến cái tầm tác phẩm tiền nhiệm từng làm được. Đó là tính biểu tượng về nội dung.

Cách nay 13 năm, Avatar sớm trở thành cơn sốt văn hóa đại chúng không chỉ bởi định dạng 3D, hình ảnh đẹp mê mẩn mà còn ghi điểm nhờ kịch bản quá đỗi độc đáo: giới thiệu công nghệ dịch chuyển tâm trí sang cơ thể mới, hay chẳng ngại xem người Trái Đất tựa lũ ngoài hành tinh tham lam, thích đi vơ vét tài nguyên ở hành tinh khác.

Sang bom tấn hậu truyện lần này, James Cameron đã khiến bộ phận khán giả khó tính thất vọng khi quyết định xào nấu lại mô típ của phần một. Thậm chí, một số tình tiết trong phim còn “bê nguyên xi” lối xử lý từ đàn anh Avatar qua.

Chưa kể, bản thân tác phẩm vẫn tồn tại vài hạt sạn nội dung to tướng, đơn cử như việc đội quân hải nhân Metkayina đột ngột “bốc hơi” khỏi trận đánh cuối cùng, nhường hết đất diễn cho gia đình Jake. Ý niệm triết lý dòng nước (the way of water) xuyên suốt câu chuyện cũng chỉ mới khai thác ở bề nổi, thông qua các đoạn hội thoại chứ chưa được ekip đào sâu.

Tựu trung lại, Avatar 2 đã tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt vời của đồ họa máy tính (CGI) lẫn kỹ thuật quay phim. Đây vẫn sẽ là trải nghiệm khó quên mười năm có một, là bom tấn giải trí thượng hạng đáng để các tín đồ điện ảnh bỏ tiền thưởng thức vào cuối năm nay.