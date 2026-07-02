Apple bắt đầu bán iPhone 16e tân trang, có gì khác mà giá lại rẻ hơn hẳn?

HHTO - Apple vừa chính thức đưa iPhone 16e Refurbished (hàng tân trang chính hãng) lên kệ tại thị trường Mỹ với mức giá thấp hơn đáng kể so với máy mới. Dù rẻ hơn tới 180 USD (khoảng 4,7 triệu đồng), sản phẩm vẫn được Apple thay pin, thay vỏ và bảo hành như máy mới.

Apple đã cập nhật cửa hàng trực tuyến dành cho thiết bị tân trang (Certified Refurbished) tại Mỹ, bổ sung mẫu iPhone 16e. Đây cũng là lần đầu tiên người dùng có thể mua chiếc iPhone này dưới dạng hàng tân trang chính hãng với mức giá dễ tiếp cận hơn, sau khi phiên bản mới đã ngừng bán để nhường chỗ cho thế hệ iPhone 17e.

Theo đó, phiên bản iPhone 16e Refurbished dung lượng 128GB được bán với giá 419 USD (khoảng 11 triệu đồng), thấp hơn 180 USD (khoảng 4,7 triệu đồng) so với mức giá niêm yết của máy mới trước đây. Hai phiên bản 256GB và 512GB lần lượt có giá 509 USD (khoảng 13,4 triệu đồng) và 679 USD (khoảng 17,8 triệu đồng). Apple tiếp tục cung cấp hai tùy chọn màu sắc gồm đen và trắng.

So với iPhone 17e mới ra mắt, iPhone 16e có một số điểm hạn chế về phần cứng. Thiết bị không hỗ trợ sạc từ MagSafe, sử dụng modem C1 thay vì modem C1X mới hơn, trang bị chip A18 thế hệ trước và kính bảo vệ Ceramic Shield đời đầu.

Tuy nhiên, những khác biệt này chủ yếu nằm ở các nâng cấp mang tính hoàn thiện. Với nhu cầu sử dụng thông thường như lướt web, xem video, chụp ảnh, chơi game hay xử lý công việc hằng ngày, iPhone 16e vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm không quá khác biệt so với các mẫu mới hơn.

Điểm khiến nhiều người dùng quan tâm là chương trình Certified Refurbished của Apple có tiêu chuẩn khá khắt khe. Các mẫu iPhone tân trang đều được mở khóa mạng hoàn toàn, thay pin mới, thay toàn bộ vỏ ngoài nếu cần và trải qua quy trình kiểm tra, kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi bán trở lại.

Ngoài ra, sản phẩm vẫn được hưởng chế độ bảo hành chính hãng một năm tương tự máy mới và người dùng cũng có thể mua thêm gói AppleCare+ để kéo dài thời gian bảo vệ thiết bị.

Nhờ mức giá thấp hơn đáng kể nhưng vẫn giữ được các chính sách hậu mãi như máy mới, iPhone 16e Refurbished được xem là lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn sở hữu iPhone chính hãng với chi phí tiết kiệm hơn, đặc biệt khi chênh lệch trải nghiệm thực tế so với thế hệ kế nhiệm không quá lớn.