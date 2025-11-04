Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

APM Terminals khánh thành công trình bể bơi giúp 700 học sinh Hải Phòng rèn luyện kỹ năng bơi an toàn

P.V

Ngày 3/11, APM Terminals chính thức khánh thành công trình bể bơi huấn luyện tại Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, góp phần giúp hơn 700 học sinh được rèn luyện kỹ năng bơi và an toàn dưới nước.

image001-858.jpg
Đại diện APM Terminals và Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) chụp ảnh lưu niệm cùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái trong lễ khánh thành

Công trình gồm bể bơi 5 làn dài 25m, cùng hệ thống phòng thay đồ, tắm và nhà vệ sinh khép kín, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh học đường. Đây là dự án cộng đồng do APM Terminals tài trợ, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai, nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jon Goldner, Giám đốc Điều hành APM Terminals khu vực Châu Á và Trung Đông, cho biết: “Chúng tôi tự hào góp phần nâng cao an toàn và hỗ trợ sự phát triển của học sinh Hải Phòng thông qua dự án này.”

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phan Viết Điện – Chủ tịch UBND Khu đặc khu Cát Hải, đánh giá cao sáng kiến của APM Terminals, xem đây là mô hình hợp tác hiệu quả giữa khu vực công và tư nhân trong việc thúc đẩy giáo dục và phát triển bền vững.

Dự án không chỉ nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của APM Terminals đối với cộng đồng địa phương, góp phần tạo môi trường học tập an toàn và lành mạnh hơn cho trẻ em vùng ven biển.

P.V
#APM Terminals

Cùng chuyên mục