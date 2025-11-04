APM Terminals khánh thành công trình bể bơi giúp 700 học sinh Hải Phòng rèn luyện kỹ năng bơi an toàn

Ngày 3/11, APM Terminals chính thức khánh thành công trình bể bơi huấn luyện tại Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, góp phần giúp hơn 700 học sinh được rèn luyện kỹ năng bơi và an toàn dưới nước.

Đại diện APM Terminals và Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) chụp ảnh lưu niệm cùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đoàn Đức Thái trong lễ khánh thành

Công trình gồm bể bơi 5 làn dài 25m, cùng hệ thống phòng thay đồ, tắm và nhà vệ sinh khép kín, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh học đường. Đây là dự án cộng đồng do APM Terminals tài trợ, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai, nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jon Goldner, Giám đốc Điều hành APM Terminals khu vực Châu Á và Trung Đông, cho biết: “Chúng tôi tự hào góp phần nâng cao an toàn và hỗ trợ sự phát triển của học sinh Hải Phòng thông qua dự án này.”

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phan Viết Điện – Chủ tịch UBND Khu đặc khu Cát Hải, đánh giá cao sáng kiến của APM Terminals, xem đây là mô hình hợp tác hiệu quả giữa khu vực công và tư nhân trong việc thúc đẩy giáo dục và phát triển bền vững.

Dự án không chỉ nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của APM Terminals đối với cộng đồng địa phương, góp phần tạo môi trường học tập an toàn và lành mạnh hơn cho trẻ em vùng ven biển.