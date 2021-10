Áo mưa, bánh sữa… tiếp sức dòng người về quê

TPO - Thành đoàn Vinh triển khai điểm hỗ trợ an sinh tại cầu Bến Thủy 2, tặng thức ăn, nước uống, áo mưa… mong những người hồi hương đi đường bình an.

Cửa hàng tạp hoá miễn phí của Công an Nghệ An đến với người dân xã nghèo biên giới

Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chính quyền địa phương khai trương Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Xã Huồi Tụ cách trung tâm huyện Kỳ Sơn khoảng 25km, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm 95% dân số. Từ thực tế công việc thường xuyên công tác tại địa bàn miền núi, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con, Phòng An ninh đối nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động, quyên góp từ cán bộ, chiến sỹ, cũng như các nhà hảo tâm để mở một cửa hàng tạp hoá vì cộng đồng.

Các mặt hàng chủ yếu là nhu yếu phẩm, áo quần, giày dép... Những mặt hàng này được sắp xếp thành các gian hàng riêng biệt để bà con dân bản đến lựa chọn. Người dân có nhu cầu có thể đến mua sắm với giá 0 đồng.

Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng ở xã Huồi Tụ là mô hình từ thiện đầu tiên được Công an tỉnh Nghệ An triển khai. Trong thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng đến các địa bàn khu vực biên giới trên toàn tỉnh.

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Việc triển khai mô hình cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng nhằm chung tay chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo, ổn định đời sống nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Nghệ An.