Anh Phan Duy Bằng tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

TPO - Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 công bố Ban Chấp hành gồm 36 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị.

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Phan Duy Bằng - Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hai Phó Bí thư là anh Đỗ Minh Sang và chị Hồ Thị Hồng Phướng.

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội trình bày báo cáo chính trị của nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung liên quan đến việc tiếp tục góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, Văn kiện Đại hội Đoàn cấp Tỉnh, các chỉ tiêu, phương hướng và giải pháp phục vụ cho công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI là Đại hội của tinh thần “Tuổi trẻ An Giang bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, khát vọng, phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, nhiệt huyết, cống hiến sức trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển bền vững của quê hương Bác Tôn kính mến.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang hứa sẽ khắc phục những khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, triển khai sớm vào thực tế cuộc sống, đạt yêu cầu và hiệu quả cao nhất.