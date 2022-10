Thanh niên An Giang tiên phong đảm nhận việc mới, việc khó

TPO - “Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang trong nhiệm kỳ qua đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện. Đồng thời, tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, mạnh dạn đăng ký đảm nhận những việc mới, việc khó”, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Nhiều đổi mới, sáng tạo

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027 sáng 4/10, ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, cùng với truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Việt Nam và của các thế hệ cha anh trên quê hương An Giang giàu truyền thống cách mạng, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ An Giang đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, xung kích, tình nguyện, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Ông Lê Văn Nưng cho rằng, Đoàn Thanh niên các cấp đã phát huy vai trò xung kích, tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, mạnh dạn đăng ký đảm nhận những việc mới, việc khó; nhiều phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ như 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, các hoạt động Tháng Thanh niên và chiến dịch Mùa Hè tình nguyện hàng năm đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ An Giang, thông qua thực tiễn hoạt động và các phong trào của tuổi trẻ đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, công tác và chiến đấu, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ quê hương Bác Tôn.

Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh An Giang có bước phát triển trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ An Giang yêu cầu Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục đổi mới và phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị, lối sống lành mạnh, có văn hóa, tôn trọng đạo đức, pháp luật; củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý thức cảnh giác cách mạng và khả năng tự đề kháng trước những cám dỗ của mặt trái kinh tế thị trường và những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, lợi dụng thanh niên, đồng thời chủ động chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Đoàn cần gắn chặt các hoạt động của mình với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nghiên cứu nhiều hình thức, biện pháp huy động thanh niên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, các địa bàn; đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, miền núi, biên giới; những việc mới, việc khó, các lĩnh vực quan trọng cần đến vai trò xung kích, tình nguyện, tiên phong của tuổi trẻ. Ngoài ra, cần làm nòng cốt trong phong trào xây dựng một xã hội học tập, lấy việc học tập, nắm bắt, làm chủ khoa học - công nghệ, kỹ năng hội nhập, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, rèn luyện tay nghề làm nền tảng để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Song song đó, phải ra sức xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên, sinh viên. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tránh phô trương, hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn.