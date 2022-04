Anh Nguyễn Duy Phương tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên, An Giang

TPO - Ngày 15/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tịnh Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang chọn chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện.

Qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2017 - 2022, cho thấy tuổi trẻ Tịnh Biên đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Các cấp bộ đoàn trong huyện, đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là trong xây dựng 6 mô hình thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện hiệu quả 3 phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên nhất là thanh niên dân tộc, tôn giáo, đoàn tham gia xây dựng đảng, chính quyền đạt kết quả cao. Với những kết quả đạt được, những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tịnh Biên luôn giữ vững là một trong đơn vị dẫn đầu trong khối huyện, thị, thành Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Lâm Thành Sĩ, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các cấp bộ Đoàn Huyện Tịnh Biên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho rằng, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức đoàn, đoàn viên và thanh niên của huyện Tịnh Biên nói riêng và tuổi trẻ An Giang nói chung. Đặc biệt hơn, Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn tổ chức chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027 của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang đề nghị Ban chấp hành Huyện Đoàn nhiệm kỳ mới phải thật sự đoàn kết, phát huy dân chủ trong định hướng, triển khai và tổ chức các hoạt động, phải thể hiện tính hiệu quả chức năng của tổ chức đoàn thật sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống tốt đẹp.

Bên cạnh đó, bám sát sự lãnh đạo của Đoàn cấp trên và cấp ủy Đảng, chuyển mạnh hoạt động của Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu niên. Thông qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chủ động phối hợp với các đơn vị của địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên; thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Đặc biệt là các hoạt động phong trào phải mang tính hiệu quả bền vững lâu dài.

Ngoài ra, thông qua các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục thanh thiếu niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XII gồm 23 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Duy Phương tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên nhiệm kỳ 2022-2027.