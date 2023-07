Ảnh hưởng bão số 1, thời tiết TPHCM và Nam Bộ trong tuần ra sao?

TPO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới, TPHCM và khu vực Nam Bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ nối với xoáy thuận nhiệt đới và cơn bão số 1.

Khoảng ngày 18/7, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ. Dải hội nhiệt đới hạ trục về phía nam qua khu vực Bắc Trung Bộ. Khoảng ngày 21 - 22/7, khả năng một vùng xoáy thuận nhiệt đới khác từ phía Đông Philippines sẽ đi vào biển Đông. Ngoài ra, gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh trên các vùng biển Nam Bộ.

Dựa vào hình thế thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo khu vực TPHCM tiếp tục có mưa trong những ngày tới. Cụ thể: Từ ngày 17 đến 22/7, xác suất mưa khoảng 80%. Các ngày còn lại có xác suất mưa từ 60 - 70%.

Hôm nay (17/7), TPHCM và khu vực Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và nắng, trưa chiều và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, độ cao sóng từ 2.5 - 4.5m; từ Cà Mau đến Kiên Giang gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, độ cao sóng từ 1,5 - 3m.

Vùng biển TPHCM có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9.