Ấn tượng những gương mặt Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc

TPO - 207 thủ lĩnh Đội tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023 không chỉ học giỏi mà còn năng động, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào để làm nên một hành trình rực rỡ của tuổi Đội.

Liên đội trưởng sở hữu bảng thành tích ấn tượng

Nổi bật trong 207 Chỉ huy Đội giỏi tham gia Liên hoan năm 2023, em Hoàng Trà My, học sinh lớp 8A, Liên đội trưởng trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) gây ấn tượng bởi sự thông minh, tự tin và cách nói chuyện chững chạc. Tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023, Hoàng Trà My được tín nhiệm bầu làm Chi đội trưởng Chi đội 4.

Liên đội trưởng đến từ Nghệ An sở hữu bảng thành tích học tập, rèn luyện, hoạt động Đội đáng nể, với nhiều năm liền là học sinh giỏi, giải Nhất "Nhà sử học nhỏ tuổi" toàn quốc, giải thưởng "Kim Đồng" và là 1 trong 10 thiếu nhi tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải Nhì sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” năm 2020. Trà My còn là đại biểu tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2023, dự trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trà My chia sẻ, từ nhỏ em được mẹ động viên, khuyến khích tham gia hoạt động Đội để mạnh dạn, tự tin hơn. Từ một cô bé nhút nhát, môi trường Đội, các hoạt động tập thể đã làm nên một cô bé Trà My tự tin, năng động của ngày hôm nay.

Với vai trò là Liên đội trưởng, Trà My luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của nhà trường như các hoạt động từ thiện, nhân đạo hay các cuộc thi do Liên đội nhà trường phát động, góp phần cùng với các đội viên khác đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua của thiếu nhi tỉnh nhà.

Tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, phát huy vai trò của một Chi đội trưởng, Trà My luôn xông xáo và nỗ lực gắn kết các bạn với nhau, xây dựng nên tình đoàn kết, cùng nhau làm việc nhóm một cách hiệu quả nhất. Nguồn năng lượng tích cực từ Chi đội trưởng Trà My đã tạo nên một Chi đội 4 luôn bùng nổ nhiệt huyết và tràn ngập nụ cười.

"Cuộc đời của mỗi bạn là hành trình khác nhau; em lựa chọn con đường tham gia công tác Đội vì em đã được học tập, rèn luyện nhiều, trưởng thành hơn. Qua Liên hoan này, em có nhiều kinh nghiệm hơn và đây thực sự là hành trình đáng nhớ", Trà My nói.

Trồng rau, làm giá đỗ gây quỹ Kế hoạch nhỏ

Em Nguyễn Nhật Trúc Lâm, học sinh lớp 6A3 trường THCS Lê Quý Đôn (TP Rạch Giá, Kiên Giang) không chỉ là một Chỉ huy Đội nhiệt huyết mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Sau mỗi buổi học, về nhà Trúc Lâm mày mò học làm giá đỗ, trồng rau giúp bố mẹ rồi mang bán gây quỹ Kế hoạch nhỏ. Số tiền thu được, cô học trò dành mua quà tặng các cô bác cựu thanh niên xung phong hay bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Em cũng trích một phần ủng chương trình Nồi cháo nhân ái Tuổi thơ cười của bà ngoại ở Bắc Giang, hay mua quà tặng mẹ Việt Nam Anh hùng vào dịp 20/10.

Với những việc làm thiết thực, Trúc Lâm được Hội đồng Đội Trung ương trao tặng danh hiệu "Dũng sĩ nghìn việc tốt" năm 2023. Trúc Lâm còn xuất sắc đạt Giải thưởng Kim Đồng – một giải thưởng cao quý nhất dành cho Chỉ huy Đội. Lâm có niềm yêu thích vẽ, từng đạt giải thưởng thi vẽ tranh mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, vẽ tranh phòng chống COVID-19.

Trúc Lâm chia sẻ, tình yêu Đội của em được truyền lửa từ người mẹ là giáo viên Tổng phụ trách Đội Diêm Nhật Minh. Chị Minh có hơn 20 năm xung phong công tác tại Trường Tiểu học Lại Sơn, thuộc xã đảo Lại Sơn (Kiên Hải, Kiên Giang). Bằng niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề, giáo viên Tổng phụ trách Đội Diêm Minh Nhật đã mang đến luồng gió mới, sức sống mới của trường Tiểu học Lại Sơn.

Năm nào học sinh của chị Minh cũng đi thi tranh tài tại các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi trong đất liền, đoạt giải cao. Chị cũng từng được Hội đồng Đội Trung ương trao tặng giải thưởng "Cánh én hồng" cho giáo viên Tổng phụ trách Đội xuất sắc.

Từ khi là cô bé 3 tuổi, Trúc Lâm đã theo mẹ tham gia nhiều hoạt động Đội. Tình yêu Đội, “máu” tham gia hoạt động phong trào được nhen nhóm và lớn dần từng ngày. Trúc Lâm hào hứng tham gia Chỉ huy Đội giỏi với mong muốn giao lưu kết nối hơn với nhiều người bạn để học hỏi, trưởng thành hơn.

Liên hoan chỉ huy Đội giỏi toàn quốc là nơi hội tụ, tôn vinh, biểu dương đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội giỏi xuất sắc toàn quốc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội. Liên hoan được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức định kỳ 5 năm một lần với sự tham gia của các chỉ huy Đội xuất sắc cấp tỉnh từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự. Liên hoan còn là dịp để tổ chức Đoàn, tổ chức Đội thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận trong tương lai. Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023 diễn ra từ 16-18/8/2023, tại Thủ đô Hà Nội. Lễ tuyên dương Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023 sẽ diễn ra vào sáng 18/8, tại Thủ đô Hà Nội.