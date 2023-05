Ăn mướp đắng giải nhiệt cần tránh những đại kỵ này kẻo sinh bệnh

TPO - Mướp đắng (khổ qua) có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai ăn mướp đắng cũng lành, thậm chí khi kết hợp mướp đắng với một số thực phẩm đại kỵ còn có thể gây nguy hiểm cho cơ thể.

Những người không nên ăn mướp đắng

Người có bệnh huyết áp thấp không nên ăn mướp đắng

Mướp đắng có tác dụng giảm huyết áp, hạ đường huyết bởi chứa charantin, Polypeptid-P và Vicine. C. Do đó, người bị bệnh huyết áp thấp không nên ăn nhiều mướp đắng. Sử dụng loại quả này nhiều người có thể làm giảm huyết áp, hạ lượng đường trong máu, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt rất nguy hiểm.

Không ăn mướp đắng sau khi phẫu thuật

Mướp đắng có thể cản trở quá trình kiểm soát đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Do đó, người được chỉ định mổ nên ngừng ăn mướp đắng ít nhất 2 tuần trước và sau thời gian phẫu thuật dự kiến.

Người bị bệnh gan, thận không nên ăn nhiều mướp đắng

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy mướp đắng có thể độc hại với tế bào gan của động vật. Sau khi uống tinh chất mướp đắng, enzyme trong gan của các con vật tăng cao, tế bào gan có khả năng thay đổi hình dáng.

Hạt mướp đắng chứa chất vicine có thể gây ra ngộ độc với các biểu hiện cấp tính như đau đầu, đau thắt bụng, hôn mê.

Phụ nữ mang thai, cho con bú

Các nghiên cứu cho thấy, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết, làm hư thai, dễ dẫn tới sinh non và có khả năng làm đột biến gen. Do đó, phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong giai đoạn đầu nên tránh ăn loại quả này.

Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì trong quả có chứa một số thành phần có độc tính nhẹ có thể truyền qua sữa mẹ. Độc tính này không ảnh hưởng đến người lớn nhưng đối với trẻ nhỏ, các cơ quan nội tạng còn non yếu thì cần thận trọng khi sử dụng.

Những thực phẩm đại kỵ với mướp đắng

Tôm

Mướp đắng là loại quả giàu vitamin C, có vị đắng đặc trưng. Trong khi đó, tôm có vị ngọt tính thanh, chứa nhiều hợp chất asen hóa trị 5. Ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C cùng với hải sản có vỏ cứng như tôm sẽ làm asen hóa trị 5 biến đổi thành asen hóa trị 3 (thường được biết với tên gọi là thạch tín – một chất cực độc, nguy hiểm tới sức khỏe của con người nếu dùng nhiều.

Trà xanh

Ăn món có chứa mướp đắng, bạn nên đợi vài tiếng đồng hồ rồi mới uống nước trà, không nên uống nước trà xanh ngay sau khi ăn khổ qua, dạ dày của bạn sẽ bị tổn hại đấy.

Đừng nhầm lẫn với trà mướp đắng nhé, vì trà mướp đắng làm hoàn toàn từ mướp đắng sấy khô chứ không phải từ lá trà xanh.

Măng cụt

Ăn 2 loại quả này cùng lúc sẽ làm cơ thể bạn khó chịu, hệ tiêu hóa hoạt động kém. Vì thế, nên ăn 2 loại quả này cách thời gian tầm vài tiếng, để cơ thể tiêu hóa xong loại này thì ăn loại khác vào sẽ tốt cho bạn hơn.

Không ăn mướp đắng với sườn heo chiên

Mướp đắng và sườn heo chiên khi tiêu thụ vào cơ thể dễ tạo ra chất canxi oxalate, chất này ngăn cản sự hấp thu canxi của cơ thể bạn. Do đó, đừng ăn chung mướp đắng với sườn heo chiên cùng lúc dù cho chúng được chế biến thành 2 món ăn riêng biệt hay nấu chung.