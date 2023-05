Dưa hấu mát lành nhưng những người này nên tránh cho xa kẻo tự hại thân

TPO - Dưa hấu chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt.

Lợi ích khi ăn dưa hấu

Dưa hấu có khoảng 92% nước, không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn rất nhiều lợi ích sức khỏe và sắc đẹp.

Giúp cho trái tim khỏe mạnh

Theo nghiên cứu, ăn một lát dưa hấu mỗi ngày có thể ngăn chặn sự tích tụ cholesterol xấu giúp ngăn ngừa bệnh tim, giảm thiểu các chất béo tích tụ bên trong mạch máu. Những tác dụng tốt cho trái tim của dưa hấu là nhờ vào citrulline-một loại dưỡng chất chất có trong trái cây. Citrulline đem lại tác dụng có lợi đối với chứng xơ vữa động mạch.

Giảm viêm và chống oxy hóa

Trong dưa hấu có nhiều hợp chất phenolic như flavonoid, carotenoid, và triterpenoids. Lycopene carotenoid rất có lợi trong việc giảm viêm, trung hòa các gốc tự do. Tripterpenoid có tác dụng hỗ trợ chống viêm bằng cách ngăn chặn các hoạt động của enzyme cyclo-oxygenase – đây là yếu tố gây ra viêm nhiễm ở trong cơ thể.

Ngăn ngừa bệnh ung thư

Chất lycopene có trong dưa hấu có thể làm giảm mức độ phát triển của ung thư. Vì đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ nên có tác dụng ngăn ngừa sự tấn công của một số căn bệnh ung thư.

Có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, bổ trợ hệ thần kinh

Đây là loại trái cây có nhiều chất điện giải và axit amin citrulline mang lại tác dụng giúp làm dịu cơ bắp bị đau sau khi tập luyện nặng. Bên cạnh đó uống nhiều nước ép dưa hấu giúp cơ bắp của bạn nhận được nhiều oxy hơn góp phần hỗ trợ phục hồi được nhanh hơn.

Đồng thời, trong dưa hấu chứa lượng kali dồi dào có tác dụng kích thích hoạt động của hệ cơ và hệ thần kinh trong cơ thể. Kali có vai trò quyết định cường độ và tần suất của hoạt động co giãn cơ, đồng thời có tác dụng điều khiển mức độ kích thích của hệ thần kinh trong cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa

Dưa hấu là một trong những loại thực phẩm có tác dụng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ vào hàm lượng nước có trong loại hoa quả này. Dưa hấu còn chứa chất xơ thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Phòng ngừa bệnh hen suyễn

Dưa hấu chứa nhiều hàm lượng vitamin C nên loại quả này có khả năng giúp phòng ngừa được bệnh hen suyễn.

Ăn dưa hấu tốt cho mắt và da

Dưa hấu cung cấp lượng beta-carotene lớn giúp cơ thể chuyển đổi thành vitamin A. Loại vitamin này thúc đẩy quá trình sản xuất sắc tố ở võng mạc mắt, giúp chống lại sự thoái hóa điểm vàng.

Ngoài ra, trong dưa hấu chứa nhiều beta caroten và vitamin C cùng với lycopene nên có thể giúp làn da được mềm mại, căng mịn và ngăn ngừa cháy nắng.

Lợi tiểu và giúp bổ thận

Dưa hấu là một phương pháp giúp lợi tiểu tự nhiên qua việc gia tăng lượng nước tiểu mà không gây căng thẳng cho thận như các đồ uống có cồn hay cà phê.

Dưa hấu còn giúp gan lọc chất amoniac, giảm gánh nặng cho thận trong quá trình xử lý nước.

Những người không nên ăn dưa hấu

Người viêm loét dạ dày

Bệnh viêm loét dạ dày được Đông y cho là do âm suy, nóng trong gây nên. Do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài.

Người chức năng thận kém

Thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải, do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể, thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phù nhanh và dễ suy tim cấp tính.

Người mắc bệnh tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu, nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất.

Vì thế, người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày thì nên giảm lượng đường trong các thực phẩm khác để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng.

Sản phụ

Sản phụ ăn nhiều dưa hấu dễ gây tổn thương tỳ vị bởi thể chất của sản phụ tương đối kém và suy nhược. Đây là điều mà các sản phụ cần đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu.

Người bị cảm lạnh

Dưa hấu là loại quả có tính hàn, giải nhiệt, được chế biến thành nước giải khát trong mùa hè rất nhiều người ưa thích, đây là loại đồ uống thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, đối với người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho cơ thể lạnh thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước, đau họng nặng hơn…

Loét miệng

Theo quan niệm của Đông y, nguyên nhân gây bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt, suy hỏa thượng. Lúc này, nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng, gây thiếu nước ở khoang miệng, làm cho miệng khô, nóng trong, khó điều trị bệnh tận gốc.

Lưu ý khi ăn dưa hấu

Không nên ăn dưa hấu trước và ngay sau bữa ăn. Do thành phần nước trong dưa hấu có thể làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày, ăn trước và ngay sau bữa ăn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, tiêu hóa thức ăn.

Dưa hấu không nên ăn quá nhiều bởi đây là loại thực phẩm sống nguội, ăn nhiều ảnh hưởng tới tì vị gây ra kém ăn, tiêu hóa không tốt làm trướng bụng, đi tả.

Không ăn dưa hấu để lạnh, những ngày hè nắng nóng ai cũng thích ăn dưa hấu để lạnh nhưng nó lại gây kích thích dạ dày dễ làm tổn thương tì vị. Mỗi lần ăn dưa hấu không nên ăn quá 500 gram, ăn từ từ. Những người đau răng, chức năng dạ dày kém không nên ăn dưa hấu để lạnh.