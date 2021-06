An Giang phát hiện 8 ca nghi nhiễm COVID-19

TPO - Chiều 30/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã tiến hành họp khẩn trực tuyến với 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh kích hoạt nhanh phòng, chống dịch ở mức cao nhất và thành lập tổ giúp việc phản ứng nhanh để dập dịch.

Tại điểm cầu huyện An Phú, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết, vào khoảng 8h ngày 29/6 bà L.T.L (52 tuổi, ngụ thị Trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. Lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho bà L. kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Sau đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bà L. Qua đó, truy vết được 31 trường hợp; đồng thời gửi mẫu về xét nghiệm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang. Đến sáng nay đã cho kết quả 4 trường hợp nghi nhiễm.

Bên cạnh đó, trong ngày 29/6, qua truy vết và xét nghiệm ghi nhận chị P.T.T.N (con dâu bà L.) là công nhân lao động tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chị N. về nhà tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 14/6 có khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày (từ ngày 14 - 28/6).

Hiện tại, huyện An Phú đã xác định được 91 trường hợp F1, 154 F2 và 106 F3 tiếp xúc gần với 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 nói trên.

Ngoài ra, cũng trong sáng ngày 30/6, qua test nhanh xác định có 4 trường hợp khác cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang chờ kết quả khẳng định.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu huyện An Phú và ngành y tế khẩn trương xác định nguồn lây của 2 trường hợp nêu trên. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương phải kích hoạt ngay phòng, chống dịch ở mức cao nhất; cho thành lập tổ giúp việc phản ứng nhanh để dập dịch.

Lực lượng quân đội, công an, y tế tăng cường hỗ trợ huyện An Phú nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, không để bỏ sót các F. Đồng thời, tiến hành phun xịt, khử khuẩn diện rộng, không để ngăn dịch lây lan.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang còn khuyến cáo người dân huyện An Phú không đi chuyển ra khỏi địa bàn huyện, trừ các trường hợp cần thiết. Thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn tại các khu công nghiệp, nhà hàng, quán ăn, bến xe, quán cà phê. Tăng cường kiểm tra, xử línghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 về quy định giãn cách và thực hiện yêu cầu 5K. Đồng thời, quản lí chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch.