An Giang bổ nhiệm tân Giám đốc Sở TN&MT

TPO - Ông Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang.

Chiều 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định điều động Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bổ nhiệm ông Thái Minh Hiển giữ chức vụ Giám đốc Sở TN&MT. Theo thông tin công bố, ông Thái Minh Hiển có trình độ cử nhân tin học, thạc sĩ quản lý giáo dục.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở TN&MT Thái Minh Hiển cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ mới.

Ông Hiển hứa sẽ phát huy trách nhiệm, năng lực công tác, tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để không phụ lòng mong mỏi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng, đánh giá cao năng lực, những đóng góp của ông Thái Minh Hiển trong quá trình công tác thời gian qua và sự xông pha đảm nhiệm vị trí công tác mới.

Ông Quang mong muốn, tân Giám đốc Sở TN&MT nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ mới; tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất cùng đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

Ông Thái Minh Hiển được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở TN&MT An Giang thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Việt Trí. Trước đó, ông Trí bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ án của Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị liên quan khai thác quá trữ lượng hơn 3,2 triệu m3 cát tại khu mỏ cát trên sông Tiền, thuộc địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.